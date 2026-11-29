На неделе прошла настоящая научная сенсация: в Америке изобрели чудо-средство — шоколад для похудения. Да-да. Вы не ослышались, надо есть этот шоколад, чтобы похудеть. Потому что он содержит примерно то же вещество, что и уколы Оземпик, только там нужно тыкать в себя иголкой, а с шоколадкой все проще и приятнее.

При ближайшем рассмотрении оказалось, что это имитация изобретения. Почему? Расскажет корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Шоколад — теперь оружие массового похудения. Причем целятся им в тех, кому он как раз противопоказан с точки зрения диеты.

На рынке очередной претендент на звание альтернативы «Оземпику». Не укол, не таблетка — конфета.

Американская компания Journey Health выпустила плитку Melt с орфорглипроном — действующим веществом нового препарата для похудения Foundayo от компании Eli Lilly.

Работают такие препараты не как обычные средства для похудения. Имитируют действие гормона GLP-1.

Стоит сладкое удовольствие в разы дороже обычного шоколада, но дешевле оригинального препарата. Подписка — 24 порции в месяц плюс консультация врача. Первый сеанс — 99 долларов, дальше почти 200. Все по классике дилеров.

Производители называют Melt новой эрой метаболического здоровья. По сути, лекарство просто сменило оболочку. Вместо таблетки — шоколад. Маркетинг — слаще некуда.

«Схема применения предельно простая: одна шоколадная плитка в день. Не любишь уколы — съешь лекарство. Не любишь таблетки — тоже съешь лекарство. Вот только оригинальный препарат прошел клинические испытания и получил одобрение регулятора, а шоколадная версия — нет», — рассказал корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

В Journey Health объясняют: шоколад придумали не ради прибыли, а для удобства пациентов. Тех, кому страшно делать уколы или трудно глотать таблетки. Опробовали его на первых же клиентах и пустили в продажу.

«Это определенно не клиническое исследование. Клинические испытания стоят сотни миллионов долларов. Мы надеемся, что однажды сможем их провести», — отметила основательница телемедицинской компании Journi Health Луна Юй.

Получается, сначала продаем, потом, возможно, проверяем. В Eli Lilly такой подход не оценили. Там назвали Melt неизученной подделкой и обвинили разработчиков в превращении серьезного лечения в маркетинговый трюк.

Врачи тоже в шоке. Подавить аппетит — еще не значит победить лишний вес. Особенно если пищевые привычки остаются прежними. Проще говоря, шоколад с лекарством не отменяет переедание.

«Человек со здоровым пищевым поведением сможет съесть два кусочка шоколада и остановиться. Если у человека пищевое поведение нарушено, он может продолжать есть еще и еще. И даже если в этом шоколаде будет спрятан препарат, который подавляет чувство голода, такого человека это не остановит», — отметил эндокринолог, диетолог Павел Баранов.

По данным ВОЗ, с ожирением живут более миллиарда человек. Каждый седьмой житель планеты. За последние 30 лет число взрослых с ожирением выросло более чем вдвое, среди подростков — в четыре раза. На страхе перед лишним весом выросла целая индустрия. Ее главный товар — обещание похудеть без голода и усилий.

Оземпик, Wegovy, Mounjaro. Из медицинских препаратов они превратились в модный способ сбросить вес. Их обсуждают голливудские звезды и наши селебрити, рекламируют блогеры.

«Придумали, что алкоголики бросают пить на Оземпик. Уже не знаю, как его людям всучить, хочется мне сказать. Это уже нарушение, выход за пределы медицинских показаний», — сказал психотерапевт, нарколог Василий Шуров.

В США производители столкнулись с тысячами судебных исков. Пациенты заявляют о тяжелых осложнениях, в том числе потере зрения. Один из них — Тодд Энгель.

«Я больше никогда не смогу увидеть прекрасное лицо своей жены, не смогу увидеть своих детей», — рассказал пострадавший Тодд Энгель.

В России своя история. Татьяна Евсеева принимала отечественный аналог Оземпик, чтобы похудеть. Сначала уходили килограммы. Потом зрение.

«У меня пошла атрофия зрительного нерва обоих глаз. После приема этого препарата я стала инвалидом второй группы по зрению», — рассказала пострадавшая Татьяна Евсеева.

Российский рынок тем временем переживает настоящий бум. Оригинальные Оземпик и Mounjaro официально не продаются. Аналоги с теми же действующими веществами найти нетрудно. Даже рецепт, как выяснилось, не всегда обязателен. Мы в одной из московских аптек. Вместо вопросов о назначении врача — готовое коммерческое предложение.

«На самом деле, Оземпик— это лекарственный препарат, естественно, он должен приниматься только по рецепту и по назначению врача, потому что существует множество противопоказаний», — пояснила врач-диетолог, клинический нутрициолог, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания Ирина Писарева.

В обычной плитке шоколада дозировку выбирает технолог. В лечебном препарате — врач, а в новом средстве для похудения предлагают совместить несовместимое и довериться производителю сладости.

«Вы не понимаете, какая будет дозировка и какой эффект. Вам кажется, что все сладкое, да, а в реальности вы не только не похудеете. Вы можете серьезно повредить свои внутренние органы», — заявила врач-эндокринолог Диана Генварская.

И это уже похоже на новую эпидемию. Не эпидемию ожирения, с ней мир пока так и не справился. Эпидемию погони за быстрым похудением, в которой лекарство все чаще воспринимают как конфету. Только последствия у такой конфеты могут быть совсем не сладкими.

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