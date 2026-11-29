В Турции новая волна облав на местную богему. Прокуратура выдала более 30 ордеров на задержание и обыски у известных деятелей культуры, которые затронули даже звездный состав культового сериала «Великолепный век». Экранная сестра султана Сулеймана, гордая Шах-султан в исполнении Дениз Чакыр, и ее экранная племянница Хуриджихан — актриса Бурджу Озберк — отправились принудительно сдавать анализы крови и волос на наркотики. После процедуры отпустили домой под судебный контроль. Результаты будут известны примерно через две недели.

Эта затяжная антинаркотическая кампания тянется в Турции уже не первый год и превратилась в юридический снежный ком, который не остановить. Дело в том, что «деятельное раскаяние» избавляет от наказания. А что такое «деятельное раскаяние»? Надо признаться самому и указать на тех, о ком полиция еще не знает. В результате каждая волна обысков порождает новые обыски. Впрочем, даже не столь важно, найдут вещество или нет: при этом кровь и волосы хранят информацию об употреблении месяцами и годами. А по турецкому законодательству даже употреблять — преступление.

При этом и приговоров каких-то жестких нет. Максимум условный срок, и то у единиц. Но само подозрение, скандал становится черной меткой: консервативное турецкое телевидение и крупные бренды мгновенно разрывают контракты.

Так, в начале 2026 года из рейтингового сериала «Клюквенный щербет» вырезали исполнителя главной роли Догукана Гюнгера, а все сцены пересняли. Некоторые умудряются попасться по второму кругу. Яркий пример — Беррак Тюзюнатач, сыгравшая в том числе и в «Великолепном веке».

Многие опальные артисты вынуждены паковать чемоданы и уезжать из Турции на более толерантные киностудии. Удивительно, но это не снижает популярность турецких сериалов, это особый, конечно, культурный феномен. А к богемным чисткам надо присмотреться. И вот почему.

Турция в свое время одной из первых запретила на своей территории продажу вейпов и любых других электронных сигарет, сейчас прорабатывается возможный полный запрет на продажу табака в стране.

И что мы видим: в России с марта 2027 года также вводится запрет на продажу вейпов. С оговоркой, мол, на пять лет, но кто вообще знает, что будет через пять лет. На данный момент 53 региона, то есть больше половины, к этому запрету присоединились. Из крупных субъектов, кто еще не присоединился, — Москва и область, Екатеринбург и область, Приморье.

Возможно, что пока не присоединились. Но спасет ли это от дыма? Расследование провела корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Сладкий дым, красивая упаковка, а внутри ядовитая смесь. В одном только Петербурге — 615 специализированных вейп-шопов и больше двух тысяч точек, где ароматная отрава соседствует с другими товарами. Вот один из них. Десять тысяч электронных сигарет и почти столько же флаконов с жидкостями для них — и все это нелегальное. Продукцию изъяли таможенники.

«Стоимость незаконно ввезенных товаров оценивается в 14 миллионов рублей, а сумма неуплаченных таможенных платежей превышает 26 миллионов рублей», — сообщил пресс-секретарь Санкт-Петербургской таможни Павел Гусев.

Именно вейпы — львиная доля дохода многочисленных табачных лавок. Заходим в первый попавшийся магазин: открытые прилавки — что вообще-то незаконно. Маркировка либо отсутствует, либо предупреждает: продажа партии запрещена.

Петербург, Ленинградская область, Карелия, Татарстан плюс десятки других регионов уже поддержали запрет розничной продажи вейпов и жидкостей к ним с 1 марта. Медлить уже нельзя: число пациентов с поражением органов дыхания за последний год выросло на 30 процентов. Впрочем, отрубить голову курительной гидре пытаются не впервые.

«Вот тут нельзя, а тут — льзя. Тогда там, где льзя, его будут перевозить туда, где нельзя. И хорошо, если это будут перевозить для себя, то есть легально, а если это станет частью нелегального рынка?» — отметил председатель Ассоциации участников рынка табачной и никотиносодержащей продукции Андрей Лоскутов.

Как уже происходит, например, в Казахстане, где вейпы запрещены на территории всей страны. Закрытый чат в мессенджере, пара сообщений — и вот курьер уже на месте.

Но и тут торговцы сладким ядом нашли лазейку — изобрели недовейпы. Они называют это аромаингаляторами или даже дыхательными тренажерами.

«Вот одна из вариаций таких устройств: несмотря на внешнее сходство, производители уверяют, что ничего общего с табачным изделием здесь нет. Внутри материал, пропитанный якобы эфирными маслами. Он мокрый, липкий и с весьма резким запахом», — рассказала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

И вновь — скромный, явно скрывающий что-то состав на упаковке: эфирные масла, овощной глицерин, пропиленгликоль — кстати, один из ингредиентов вейпов. На некоторых сайтах есть даже некие сертификаты и протоколы исследований — где набор куда богаче. Показали бумаги эксперту.

«Это не государственная сертификация, а частный добровольный химический анализ на коммерческой добровольной основе. В реестре Росаккредитации этой лаборатории нет», — пояснила химик, биолог Яна Талецкая.

Поэтому решили сами навестить контору — с аналогичным запросом: оформить протокол исследований состава некоего ароматического ингалятора. Сначала у сотрудников, очевидно, была мысль просто скопировать чужие документы. Но потом «эксперты» все же попросили образец товара. Состав здесь действительно проверяют. Но вот о концентрации компонентов на бумаге можно договориться.

А вот индивидуальных предпринимателей — на указанных в документах юридических адресах, в обыкновенных квартирах — не обнаружили. Разве что в переписке продавцы уточнили: товар производят в Китае. И там он стоит копейки — 56 рублей за партию! В России же эти недовейпы продают дороже.

«Натуральные эфирные масла очень дорого стоят. Используются синтетические компоненты, из которых собирают вот эту вот имитацию… Но это все искусственные химические компоненты. Никто не изучал отдаленные последствия этого синтеза», — отметил биотехнолог, кандидат биологических наук, врач Алексей Одинец.

Пропиленгликоль, лимонен, лактоны — стандартные растворители: желудок от них защищен специальной слизистой, а вот в дыхательной системе такого барьера нет. Смесь летучих органических соединений — ее обжигает!

«Капельки масла остаются в легких, и мы получаем липоидную пневмонию и все остальные медицинские проблемы», — заявил доктор медицинских наук, пульмонолог Павел Бережанский.

Включая головокружение, тошноту, тремор, тахикардию и возможную аллергию. Не говоря уже о психологической зависимости.

«Если это раскрыть, то: вы, ребята, и мы конкретно вам даем психоактивные вещества, чтобы вы стали менее тревожные, чтобы стали более активными, чтобы отвлеклись от этого мира, посасывая», — сказал нарколог, психиатр, психотерапевт Алексей Казанцев.

Так что не исключено, что и этот сегмент рынка вскоре придется запрещать, ведь пострадавших меньше не станет. А пока вейпы продолжают калечить курильщиков. Для Владимира три года парения закончились в реанимации: отказ половины легких и внутреннее кровотечение.

«Я не мог ни сидеть, ни стоять. Я потерял тогда два литра крови, она просто у меня вылилась в брюшную полость. Врачи после операции сказали, что еще часа три — и спасать было бы уже некого», — рассказал Владимир Аржанухин.

Пока что общественники видят единственный выход: не просто ужесточить наказание, а сделать его практически жестоким.

«Если за продажу запрещенки вот такой вот в интернете можно будет получить реальный срок, а не общественное порицание — возможно, этого станет меньше», — отметил руководитель регионального отделения организации «Антидиллер» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Антон Миссуловин.

По примеру других стран, где запретили не только продажу, но даже ввоз, хранение и курение электронок. Например, в Индии нарушение грозит тюремным сроком до трех лет, в Таиланде — до десяти. А в Сингапуре под запретом уже и безникотиновые трубки. Штраф — до двух тысяч сингапурских долларов. А это — больше ста тысяч российских рублей.

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