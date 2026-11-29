Полиция Финляндии сообщила о задержании четырех человек, одетых как главный герой мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны». Их остановили на музыкальном мероприятии в Кемпеле, неподалеку от города Оулу: переодетые попытались попасть на концерт, но были задержаны, а костюмы у них забрали. Об этом сообщили представители ведомства в соцсетях.

По предположению полиции, эти же люди в костюмах Губки Боба устраивали беспорядки и в других финских городах. Ранее сообщалось о серии инцидентов, когда нарушители в нарядах персонажа популярного мультфильма проникали на выступления финских рэп-исполнителей и срывали мероприятия. Сообщения поступали из Хельсинки, Вихти, Оулу, Котки, Иматры, Куопио и Канкаапяя.

Все, что осталось от нарушителей. Instagram*/ poliisioulu

На этот раз полиция Оулу разместила в соцсетях предупреждение для нарушителей. В аккаунте ведомства в Instagram* появился снимок изъятых в октябре костюмов Губки Боба с подписью о том, что правоохранители не теряют бдительности и уже знают, чего ждать от дебоширов.

«Полиция Оулу в эти выходные будет следить за движением на рождественских вечеринках и за покупками губок. Кто знает, тот поймет», — сказано в публикации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.