Певица Согдиана призналась, что ей трудно найти время на общение с сыновьями

Узбекская и российская певица Согдиана (настоящее имя — Оксана Нечитайло) призналась, что ей трудно находить время для общения с детьми, так как они живут в разных странах. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на презентации торта Филиппа Киркорова.

По словам исполнительницы, ее дети получают образование в разных странах, из-за чего им непросто выкраивать время на общение. Она отметила несовпадение их графиков: когда артистка только отправляется спать, наследники уже просыпаются.

Певица добавила, что больше всего ценит выходные, когда появляется возможность куда-нибудь выбраться, погулять или просто отдохнуть всей семьей на каникулах.

«Сейчас самое сложное — время. Проводить больше времени вместе (хочется. — Прим. Ред.). Самое сложное найти эти дни, когда мы можем провести их вместе», — поделилась Согдиана.

Широкую известность в России артистка получила в 2006 году после выхода шестого сезона телепроекта «Фабрика звезд» под руководством Виктора Дробыша. У певицы трое сыновей от трех разных браков: 19-летний Арджун, 16-летний Микаил и семилетний Лев.

Ранее народная артистка России Валерия в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на съемках сниппета с певицей Sabi рассказала, как ей удавалось совмещать плотный гастрольный график с материнством. Исполнительница призналась, что в прошлом ее будни напоминали настоящий квест: требовалось развозить ребят по разным занятиям и постоянно созваниваться со всеми педагогами. Ситуацию осложняли длительные туры артистки, которые нередко длились по 26, а то и по 30 дней.

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