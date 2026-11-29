Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 105 беспилотников ВСУ на подлете к российской столице с вечера 28 ноября. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в период с 17:00 28 ноября по 7:00 29 ноября в сторону Московского региона летели 542 вражеских БПЛА.

«Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах», — написал Собянин.

Он уточнил, что 105 дронов ВСУ были уничтожены на подлете к Москве.

Ранее украинские боевики с помощью беспилотников нанесли удар по жилому сектору в Макеевке ДНР. В результате погибли четыре человека. Предположительно, жертвами ВСУ стали члены одной семьи. Корреспондент «Известий» Евгений Быковский рассказал, что дрон попал прямо в самый центр дома на двух хозяев.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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