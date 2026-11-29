ВСУ атаковали промпредприятия в Самарской области
ВС РФ уничтожили свыше двух десятков вражеских дронов.
Фото: © РИА Новости/Максим Платонов
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В ночь на 29 ноября ВСУ атаковали промпредприятия в Самарской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали промышленные предприятия в Самарской области. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
По его словам, в ночь на 29 ноября военнослужащие ВС РФ — отряд «БАРС-КРЫЛЬЯ» — уничтожили в небе над Самарской областью более 20 украинских беспилотников.
«Противник вновь был нацелен на промышленные предприятия нашего региона», — уточнил Вячеслав Федорищев.
По предварительным данным, в результате атаки украинских беспилотников никто не погиб и не пострадал. Информацию о возможных разрушениях глава региона пока не привел, отметив лишь, что в районах падения обломков сбитых БПЛА сейчас работают оперативные службы.
Ранее девять человек пострадали при ударе украинского дрона по служебному автобусу компании «Мираторг» в брянском поселке Климово. Об инциденте рассказал губернатор области Егор Ковальчук.
По его словам, травмы получили шестеро работников компании, а также местные жители. Всех пострадавших с осколочными ранениями госпитализировали. После осмотра врачей их отпустили на амбулаторное лечение.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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