Дмитриева: если у человека есть желание учиться, он найдет возможности

Путь в творческую профессию стал гораздо доступнее с появлением интернета. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала, актриса, режиссер и педагог Евгения Дмитриева во время пресс-подхода перед спектаклем «Королева красоты» в театре «Мастерская 12».

«Сейчас есть интернет. Это не то, что было, когда я поступала: тогда интернета не было, и ты могла только подъехать к театральному вузу и узнать, кто и кого набирает. Сейчас все есть в интернете», — сказала Евгения Дмитриева, отвечая на вопрос о том, почему некоторые люди не решаются поступать в театральный.

По мнению артистки, если у человека есть искреннее желание учиться, он обязательно найдет для этого возможности. В качестве примера Дмитриева привела девушку из Владивостока.

«Она приехала поступать. Сейчас это проще, чем когда мы поступали», — подчеркнула педагог.

По словам Дмитриевой, девушка решилась на поступление, несмотря на то что ее семья была далека от театральной среды.

Ранее народный артист РФ Владимир Машков рассказал, по каким критериям отбирают абитуриентов в театральные вузы. Художественный руководитель Театра Олега Табакова, проводящий набор на новый курс, придерживается жестких требований. При этом даже успешное зачисление не дает новичкам гарантий: студентов могут отчислить на любом этапе, если они не справятся с нагрузкой или потеряют мотивацию.

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