Украинский беспилотиник врезался в жилой дом в Пензенской области. Об инциденте в своем канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

«Сегодня ночью на территории Пензенского района средствами радиоэлектронной борьбы была подавлена работа вражеского БПЛА», — написал он.

Мельниченко уточнил, что при падении обломки сбитого БПЛА врезались в жилой дом. В результате чего пострадала женщина.

«К счастью, ранение оказалось легким и госпитализация не потребовалась», — добавил губернатор Пензенской области.

На месте инцидента продолжают работать сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. В результате атаки вражеских беспилотников произошло отключение коммунальных сетей, однако энергетики и специалисты газовой службы уже восстановили подачу ресурсов.

Еще губернатор Мельниченко призвал жителей региона не приближаться к обломкам беспилотников в случае их обнаружения. Он подчеркнул, что прикасаться к фрагментам БПЛА категорически запрещено, поскольку это представляет смертельную угрозу.

Также минувшей ночью киевские боевики предприняли попытку с помощью дронов атаковать российскую столицу. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к городу ВС РФ нейтрализовали 105 БПЛА. При этом всего в сторону региона летели 542 дрона.

Помимо этого, атаке со стороны ВСУ в ночь на 29 ноября подверглась и Самарская область. Противник пытался нанести удар по промышленным предприятиям.

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