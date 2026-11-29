Актер Канухин: счастье заключается в семье

Счастье заключается в семье. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал актер Владимир Канухин на премьере триллера «Вершина», говоря о главной ценности, которую ему привила мать.

«Главное счастье — в семье. Надо размножаться. Надо популяризировать семью Канухиных. Вот что она (мама. — Прим. ред.) говорит», — поделился артист.

По словам Канухина, эту идею ему подарила именно мама.

«Я считаю так же», — подчеркнул он.

Также актер рассказал, что его мама по восточному гороскопу Дракон. Артист верит в эти прогнозы, так как они порой действительно отражают характер человека.

«Она огнедышащий дракон, который как бы может и согреть огнем, и ошпарить», — добавил он.

По признанию Канухина, от непростого характера матери он настрадался в подростковом возрасте, но в хорошем смысле. Полученный опыт он считает полезным.

«Я ей благодарен за все уроки, которые она давала и дает», — подытожил актер.

Ранее в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru на премьере ленты «Трудно быть богом» Канухин вспомнил забавный случай с Дня знаний, когда во время линейки аниматор в образе Шапокляк носилась по школьному двору и лопала шарики в детских руках.

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