Носки и перчатки нашли в теле пенсионерки при эксгумации в Тверской области

Во время эксгумации тела пожилой женщины в Тверской области эксперты нашли внутри резиновые перчатки и носки. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По мнению дочери погибшей, медики пытались скрыть допущенную ими ошибку.

Сама трагедия развернулась почти три года назад, в январе 2023-го. Тогда 75-летняя жительница Ржева скончалась в стационаре после серии процедур по откачиванию жидкости.

Согласно заключению патологоанатома, причиной смерти пенсионерки стал рак легкого четвертой стадии. Однако дочь покойной не согласилась с таким вердиктом и вскоре подала заявление в Следственный комитет. По факту обращения организовали проверку, в рамках которой тело женщины было эксгумировано.

В ходе экспертизы в останках пенсионерки нашли носки и резиновые перчатки. Кроме того, были обнаружены повреждения внутренних органов.

Также вскрылся целый ряд несоответствий в бумагах. Например, часть органов не имела следов вскрытия, хотя в протоколе их детальное исследование значилось как проведенное. Помимо этого, эксперты не обнаружили печень.

По словам дочери покойной, в ходе операции медики могли задеть легкое ее матери, что и стало причиной летального исхода. Несмотря на выявленные грубые нарушения, уголовные дела против врачей неоднократно прекращали. Сейчас женщина продолжает добиваться того, чтобы расследование возобновили.

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