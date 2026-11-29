Сергей Собянин поздравил москвичек с Днем матери

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Днем матери. Текст обращения градоначальник опубликовал в своем канале в мессенджере МАКС.

«Дорогие мамы и бабушки! От всего сердца поздравляю вас с Днем матери», — написал он.

По словам Сергея Собянина, мама — самый близкий и родной человек для каждого человека. Мэр Москвы отметил, что именно она олицетворяет собой любовь, пронесенную сквозь годы, искреннюю нежность, неустанную заботу и тепло домашнего очага.

Он назвал материнство святым и сердечно поблагодарил женщин за их бесценный, самый важный в мире труд. В завершение мэр Москвы пожелал всем мамам крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни.

Ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем старшего поколения. Праздник ежегодно приходится на 1 октября. Глава города отметил, что эта дата служит дополнительным поводом выразить благодарность пенсионерам за их душевную теплоту, заботу, участие в воспитании детей и внуков, а также за значимый вклад в процветание Москвы.

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