Сына певицы Валерии Арсения Шульгина обвиняют в мошенничестве

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявление в полицию о мошенничестве в отношении Арсения Шульгина, назвав случившееся желанием пропиариться и нажиться на известной фамилии. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Мы не можем убедиться в достоверности этого персонажа, который говорит правду или неправду. Я вообще про это ничего не знаю. Чего тут комментировать? Знаете, мы же живем в правовом государстве. Он куда-то что-то подал — и в юридическом смысле пусть докажет свою правоту и все», — сказал продюсер, отметив, что сегодня многие цепляются за публичных людей ради пиара.

По словам продюсера, как предприниматель он хорошо понимает, как устроена эта сфера, и напомнил, что любой бизнес всегда связан с рисками. Пригожин отметил, что, вкладывая средства в рестораны или другие проекты, инвесторы изначально должны допускать вероятность неудачи, поскольку коммерция работает по своим правилам и не дает банковских гарантий. При этом, как добавил он, некоторые люди отказываются принимать сам факт провала проекта.

Помимо этого, Пригожин сказал, что его прежняя семья сама становилась жертвой аферистов, связанных с микрозаймами, но этот случай остался практически без внимания.

«Одну зовут Даная Пригожина, а другого зовут Дмитрий. Они лишились жилья. Мошенники их обманули. Я не успел проследить», — добавил продюсер, отметив, что добиться справедливости так и не вышло.

Фото: Вадим Тараканов/ТАСС; 5-tv.ru

Ранее в СМИ появилась информация о том, что против Арсения Шульгина подали заявление в полицию по факту мошенничества на два миллиона рублей. По версии саратовского предпринимателя Виктора Плисковского, он одолжил Шульгину эту сумму на развитие бизнеса под 30% годовых.

Первое время проценты выплачивались исправно, однако спустя год заемщик сослался на трудности и попросил продлить договор.

«До того как я ему занимал, он в своей группе в соцсетях рассказывал красивую историю о том, что у него все хорошо, идет бизнес, и он готов принять под свое личное поручительство деньги под проценты. Мол, я у всех брать не буду, возьму только ограниченное число людей», — рассказал корреспонденту 5-tv.ru Виктор Плисковский.

По словам предпринимателя, поначалу выплаты действительно шли исправно, однако вскоре переводы сошли на нет. Затем Шульгин и вовсе сообщил, что не в состоянии вернуть занятые средства. При этом, по словам Виктора, сын певицы продолжал вести роскошный образ жизни.

По словам бизнесмена, Арсений сейчас находится в Дубае. Публичных комментариев от самого Шульгина пока не поступало.

Ранее в Арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании банкротом Арсения Шульгина. По мнению Плисковского, сын Валерии умело использует закон в своих интересах.

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