ВС РФ закрепились в Днепропетровской области: взяты Коломийцы
На этом участке продолжаются боевые действия, а российские подразделения развивают наступление.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Российские военные установили контроль над Коломийцами в Днепропетровской област
Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Коломийцы в Днепропетровской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
В российском оборонном ведомстве подтвердили, что населенный пункт перешел под контроль российских военнослужащих. Другие подробности операции, в том числе сведения о подразделениях, участвовавших в установлении контроля над Коломийцами, пока не приводятся.
Днепропетровское направление остается одним из участков активных боевых действий. Ранее Минобороны России сообщало о продвижении подразделений группировки войск «Восток» в глубину обороны ВСУ. В частности ведомство заявило об освобождении населенного пункта Голубково в Запорожской области. Тогда же сообщалось о нанесении ударов по позициям украинских подразделений в Днепропетровской области, в районах Дибровы и Ивановки.
В ноябре российское военное ведомство сообщало о работе ударных беспилотников группировки «Восток» по украинским укреплениям в Днепропетровской области. По данным Минобороны, разведывательные дроны обнаружили систему оборонительных сооружений, после чего по выявленным позициям нанесли удары.
В сентябре в районе Коломийцев российские артиллеристы группировки «Восток» поразили опорные пункты и пункт управления беспилотниками ВСУ в этом населенном пункте. Координаты целей, как сообщалось, были получены с помощью разведывательных дронов.
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