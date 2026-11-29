Российские военные установили контроль над Коломийцами в Днепропетровской област

Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Коломийцы в Днепропетровской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В российском оборонном ведомстве подтвердили, что населенный пункт перешел под контроль российских военнослужащих. Другие подробности операции, в том числе сведения о подразделениях, участвовавших в установлении контроля над Коломийцами, пока не приводятся.

Днепропетровское направление остается одним из участков активных боевых действий. Ранее Минобороны России сообщало о продвижении подразделений группировки войск «Восток» в глубину обороны ВСУ. В частности ведомство заявило об освобождении населенного пункта Голубково в Запорожской области. Тогда же сообщалось о нанесении ударов по позициям украинских подразделений в Днепропетровской области, в районах Дибровы и Ивановки.

В ноябре российское военное ведомство сообщало о работе ударных беспилотников группировки «Восток» по украинским укреплениям в Днепропетровской области. По данным Минобороны, разведывательные дроны обнаружили систему оборонительных сооружений, после чего по выявленным позициям нанесли удары.

В сентябре в районе Коломийцев российские артиллеристы группировки «Восток» поразили опорные пункты и пункт управления беспилотниками ВСУ в этом населенном пункте. Координаты целей, как сообщалось, были получены с помощью разведывательных дронов.

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