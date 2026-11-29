Адвоката из Невады обвинили в убийстве матери ради недвижимости

В США 55-летнего адвоката Дэвида Гилфорда обвинили в убийстве собственной 84-летней матери Кэтрин. По версии обвинения, мужчина расправился с пожилой женщиной ради наследства — нескольких дорогих объектов недвижимости в Нью-Йорке. Однако внимание следователей привлекла не только жестокость преступления, но и странная записка, которую обнаружили в доме. Об этом сообщили The New York Post в местной полиции.

Тело Кэтрин нашли 20 ноября в ее собственном доме в городе Плезант-Хилл, штат Калифорния. Полицию вызвал друг семьи: мужчина несколько дней не мог связаться с пожилой женщиной и забеспокоился о ее безопасности. Прибывшие сотрудники обнаружили хозяйку дома мертвой.

По данным издания Mercury News, следователи считают, что женщину жестоко избили тупым предметом. Предположительно, ей нанесли не менее 10 ударов по голове. В ходе осмотра дома также обнаружили множество пустых баллончиков с закисью азота. По версии следствия, Гилфорд мог провести рядом с телом матери более суток.

Особое внимание правоохранителей привлекла рукописная записка со списком дел. В ней упоминались одежда, автомобиль и новый мобильный телефон. Следователи полагают, что мужчина планировал приобрести эти вещи после того, как получит наследство. Прокуроры считают, что целью преступления могла стать семейная недвижимость в Нью-Йорке, которая должна была перейти к нему после смерти матери.

Гилфорда задержали 21 ноября, на следующий день после обнаружения тела. Его поместили в тюрьму округа Контра-Коста. Сумма залога для освобождения установлена в размере пяти миллионов долларов.

Однако защита категорически не согласна с версией обвинения. Адвокат Дэвида Дэниел Хоровиц заявил, что его подзащитный любил мать и не имел причин лишать ее жизни ради денег. По его словам, после расставания со второй супругой Гилфорд вернулся в родительский дом, чтобы заботиться о пожилой женщине.

«У него было достаточно денег. Он не нуждался в них. Это полная противоположность преступлению, совершенному из финансовых побуждений», — заявил Хоровиц в беседе с San Francisco Chronicle.

Совершенно другую картину семейных отношений описала бывшая жена обвиняемого Хизер Фолк. Она охарактеризовала Гилфорда как корыстного человека, который регулярно ссорился с матерью из-за денег и расходов. По ее словам, мужчина пользовался семейной кредитной картой для личных покупок, а Кэтрин возмущалась крупными тратами сына.

«Он постоянно пользовался семейной кредитной картой, чтобы оплачивать свои покупки», — рассказала Фолк изданию Mercury News. Женщина также вспомнила, как мать Гилфорда возмущалась расходами на отпуск стоимостью пять тысяч долларов.

Сам Дэвид Гилфорд известен как адвокат, который занимался сложными и громкими судебными делами в разных штатах США. Теперь ему предстоит самому оказаться в центре судебного разбирательства. Очередное заседание по делу назначено на 16 декабря. Расследование продолжается, а обвинения в убийстве пока не означают, что вина мужчины доказана.

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