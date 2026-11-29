Ксения Бородина высказалась о травле мужа Николая Сердюкова

Телеведущая Ксения Бородина эмоционально высказалась о травле своего супруга Николая Сердюкова и призналась, что восхищается его выдержкой. По мнению телеведущей, далеко не каждый мужчина смог бы выдержать такой поток негатива в свой адрес: многие на месте Николая не справились бы с давлением, начали злоупотреблять алкоголем или другими веществами либо просто развелись. При этом звезда «ДОМа-2» уверена, что ее муж незаслуженно становится мишенью для нападок. Об этом она рассказала в традиционной рубрике «вопрос — ответ» в социальных сетях. Один из подписчиков поинтересовался, как супругам удается сохранять отношения, несмотря на постоянную критику в адрес Сердюкова. В ответ Бородина не стала скрывать возмущения и подробно рассказала, как воспринимает происходящее.

«Он молодец, многие, а почти все на его месте уже сошли бы с ума. Ушли бы в какую-то зависимость, потому что не справились бы, либо развелись, потому что это было бы невыносимо», — заявила телеведущая.

При этом Ксения напомнила, что за публичным образом Николая стоит обычный человек, у которого есть близкие. Особенно звезду возмущает, что оскорбления в интернете приходится читать не только самому Сердюкову, но и его матери. Бородина задалась вопросом, приятно ли женщине видеть, как незнакомые люди унижают ее сына, которого она воспитала и которым гордится.

Она также подчеркнула, что Николай помогает своей семье, заботится о дочери и матери, а вместо поддержки получает обвинения и насмешки. По ее мнению, сам факт брака с известной женщиной не должен становиться поводом для публичной травли.

Телеведущая призналась, что из-за постоянного негатива стала осторожнее вести социальные сети. Ей хочется, чтобы окружающие перестали вмешиваться в личную жизнь супругов и наконец позволили им спокойно строить отношения.

«И я ни капли не жалею, что выбрала его, а он меня. Мы будем судиться, и я искренне верю, что в этом порой черном мире есть справедливость! Что люди не могут просто так гнобить и открывать рот на других», — заявила Ксения.

Слова о судебных разбирательствах появились не случайно. В сентябре 2026 года Бородина и Сердюков подали иск к блогеру и психологу Веронике Степановой. Поводом стали ее видеоролики, в которых она разбирала отношения пары и резко высказывалась о супруге телеведущей. В частности, в одном из материалов Николая сравнили с опоссумом. Супруги посчитали публикации оскорбительными и потребовали защитить их честь, достоинство и деловую репутацию.

Бородина требует три миллиона рублей за моральный вред и еще три миллиона за нарушение авторских прав. Сердюков оценил причиненный ему моральный ущерб в 1,5 миллиона рублей. Кроме того, пара добивается удаления спорных материалов и запрета на их дальнейшее распространение.

Первое заседание по делу состоялось 29 октября в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга. Рассмотрение отложили на 10 декабря, чтобы сторона ответчика могла ознакомиться с уточненными требованиями. Интересы Степановой представляет юрист Екатерина Гордон.

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