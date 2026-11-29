Юрий Ушаков прокомментировал заявление главы МИД Германии о России

Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в том, в каком состоянии глава МИД Германии Йоханн Вадефуль делал заявление о необходимости противостояния с Россией. Поводом стала позиция немецкого политика, согласно которой мир и стабильность в Европе якобы возможны только при конфронтации с Москвой. Ушаков счел подобные высказывания крайне необычными для руководителя внешнеполитического ведомства. Об этом помощник российского президента заявил в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

«Тут можно спросить, а в трезвом ли состоянии это было сказано. Я не знаю. <…> От министра иностранных дел такие высказывания слышать, по крайней мере, необычно», — сказал Ушаков.

Ранее Вадефуль выступил перед делегатами Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине. Глава немецкого МИД заявил, что европейским странам придется обеспечивать безопасность в условиях противостояния с Россией, а рассчитывать на мирное сосуществование с Москвой не приходится.

«К сожалению, мы должны признать, что мир и стабильность в Европе будут только в противостоянии с Россией, а не вместе с Россией. Это наш трезвый анализ», — заявил Вадефуль.

Высказывания Вадефуля прозвучали на фоне продолжающегося обострения отношений между Москвой и Берлином. Немецкий министр ранее неоднократно выступал с жесткими заявлениями в адрес России. В частности, на встрече глав МИД стран G20 в Атланте он отказался от совместного фотографирования с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Вадефуль тогда подчеркнул, что Берлин не намерен демонстрировать нормализацию отношений с Москвой.

При этом осенью главы внешнеполитических ведомств России и Германии все же провели переговоры в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Встреча стала первой за 4,5 года. Инициатива ее проведения исходила от немецкой стороны.

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