Макконахи оказался в списке возможных кандидатов на пост президента США

Обладатель премии «Оскар» Мэттью Макконахи оказался в списке возможных независимых кандидатов на пост президента США в 2028 году. Актера включило в свою подборку издание The Hill.

Поводом для обсуждения политического будущего звезды «Интерстеллара» и «Далласского клуба покупателей» стало его недавнее видеообращение, опубликованное перед промежуточными выборами в Конгресс США. Макконахи призвал воспринимать независимых кандидатов как серьезных участников политической борьбы, способных предложить альтернативу республиканцам и демократам.

По мнению актера, именно независимые лидеры могут помочь вернуть американскую политику к умеренным позициям, которые разделяет значительная часть общества.

«Независимые кандидаты должны участвовать в борьбе — не в качестве протестующих или тех, кто мешает другим, а как реальные претенденты на победу, которых избиратели будут воспринимать всерьез», — заявил Макконахи.

Его выступление вызвало интерес у бывшего кандидата в президенты США Эндрю Янга. Политик предположил, что актер мог задуматься о собственном участии в выборах.

Ранее рэпер Канье Уэст также собирался побороться за пост президента США. Музыкант намеревался участвовать в выборах 2024 года и даже предложил нынешнему президенту США Дональду Трампу стать его кандидатом в вице-президенты. Ранее Уэст уже участвовал в президентской гонке 2020 года, однако добиться серьезной поддержки избирателей ему не удалось.

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