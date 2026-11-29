Безруков в образе Казановы расцеловал зрительницу на спектакле

Народный артист России Сергей Безруков удивил публику неожиданной сценой во время спектакля «Казанова. Искусство жить». Актер спустился со сцены к одной из зрительниц и принялся осыпать ее поцелуями. Кадры необычного общения артиста с поклонницей разлетелись по соцсетям, их собрал StarHit.

Поведение Безрукова вызвало бурные споры в интернете. Одни пользователи сочли его действия чересчур смелыми, другие признались, что с удовольствием оказались бы на месте счастливицы. Некоторые даже заинтересовались, какие билеты нужно покупать, чтобы оказаться так близко к артисту.

При этом для постоянных зрителей Московского губернского театра подобные сцены не стали сюрпризом — они знают, что в постановке, где Безруков играет знаменитого сердцееда Джакомо Казанову, есть пикантные детали. По замыслу самого артиста, его герой не ограничивается происходящим на сцене, а активно вовлекает публику в представление.

Сам Безруков ранее объяснял, что не хочет превращать спектакль в строгое и официальное мероприятие. Общение со зрителями позволяет ему почувствовать живую реакцию зала и сделать происходящее более естественным — и флирт со зрительницами, очевидно, тоже.

Безруков еще в студенческие годы покорял женские сердца со сцены. Актер поделился архивным видео спектакля Школы-студии МХАТ, в котором сыграл самоуверенного ухажера Голохвостова. Его герой пытался очаровать неприступную красавицу Проню — играл на гитаре, признавался в чувствах и преподносил сладости.

Однако девушка оказалась не из робкого десятка. Вместо того чтобы растаять от романтических ухаживаний, она забросала настойчивого кавалера его же конфетами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.