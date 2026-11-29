Мария Ильюхина из «Ворониных» устроила розовую вечеринку в честь 23-летия

Актриса Мария Ильюхина, знакомая миллионам зрителей по роли Маши Ворониной в популярном сериале, отметила 23-летие. Актриса устроила вечеринку в розовых тонах, на которой сама напоминала ожившую фарфоровую куклу. Праздник прошел в одном из столичных небоскребов, а компанию имениннице составили самые близкие подруги.

«Встретила свои 23», — лаконично подписала фотографии Мария в личном блоге.

Для торжества Ильюхина выбрала довольно смелый наряд. Основой образа стал пудро-розовый атласный корсет с тугой шнуровкой, который подчеркнул фигуру актрисы. Его она дополнила пышной воздушной юбкой-пачкой. Волосы Мария оставила распущенными, уложив их в мягкие небрежные локоны. Передние пряди украсили небольшие розовые бантики.

Впрочем, на одной только кукольной эстетике именинница не остановилась. Вместо нежного макияжа она сделала ставку на яркие акценты: выразительные стрелки, четко очерченные брови и губы с глянцевым блеском. Получился образ на грани между романтичной девочкой и дерзкой модницей.

От экранной малышки не осталось следа: Маша из «Ворониных» повзрослела 1/3 Instagram*/maria_iliukhina 2/3 Instagram*/maria_iliukhina 3/3 Instagram*/maria_iliukhina

Вся вечеринка оказалась выдержана в единой цветовой гамме. Розовыми были не только наряды Марии и ее гостей, но и праздничная посуда, украшения и декор. Особое внимание привлек торт, оформленный в соответствии с общей эстетикой праздника: с многочисленными рюшами, белыми бантиками и другими декоративными деталями кремового оттенка. Судя по опубликованным кадрам, к подготовке торжества актриса подошла основательно и продумала каждую мелочь.

При этом за пределами праздничной фотосессии у Марии уже давно совсем взрослая жизнь. Несмотря на то что ей исполнилось всего 23 года, Ильюхина воспитывает трехлетнюю дочь, которую, как и себя, назвала Марией. Вероятно, в этот вечер актриса решила посвятить время подругам и ненадолго отвлечься от материнских забот.

Напомним, Мария Ильюхина вышла замуж за своего однокурсника Алексея Шарова в ноябре 2022 года. Уже в марте 2023-го у пары родилась дочь. Супруг присутствовал на родах и даже самостоятельно перерезал пуповину.

«На родах Леша держал за руку и даже перерезал пуповину. Ни разу не пожалели, что решили быть вместе в такой ответственный момент», — рассказывала актриса.

Широкую известность Ильюхина получила еще в детстве. Впервые на съемочную площадку «Ворониных» она попала в шестилетнем возрасте и на протяжении десяти лет играла дочь Веры и Кости. Помимо этого, актриса снималась в проектах «Бомбила», «Мамочки» и «Деффчонки».

Однако продолжения экранной истории своей героини Мария не получила. Когда в 2024 году вышел спин-офф «Костя — Вера», повзрослевшую Машу сыграла другая актриса. Ильюхина болезненно восприняла такое решение создателей сериала и назвала его «предательством».

Теперь же бывшая маленькая звезда «Ворониных» сама оказалась в центре внимания — уже не благодаря роли на телевидении, а собственным ярким появлениям в социальных сетях.

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