Дочь советского дипломата оправдали по делу об убийстве матери и двух братьев

Присяжные оправдали Валерию Кузьмину, дочь советского дипломата Виктора Белецкого, по делу об убийстве ее матери Риммы Белецкой и двух младших братьев. Ее мужа Александра Кузьмина присяжные признали виновным лишь по части обвинений. Окончательное решение суда пока не вынесено. Об этом сообщил 5-tv.ru участник судебного процесса.

Римма Белецкая и двое ее сыновей бесследно исчезли в мае 2013 года. Женщина и дети перестали выходить на связь, а в их квартире следователи обнаружили кровь. Экспертиза показала, что она принадлежала самой Белецкой, ее сыновьям и зятю Александру Кузьмину.

Особое внимание следствия привлек автомобиль мужчины. Камеры наблюдения зафиксировали машину возле дома пропавшей семьи в день исчезновения. Там она простояла почти сутки, после чего направилась в сторону трассы М-4 «Дон». При этом мобильный телефон Кузьмина оставался дома. На поступавшие звонки отвечала его супруга Валерия.

В ходе расследования женщина неоднократно давала показания против мужа. Она утверждала, что Александр признавался ей в убийстве матери и братьев. Однако позднее Кузьмина отказывалась от собственных слов, что осложняло расследование.

Еще одной странной деталью стала аудиозапись телефонного разговора Риммы Белецкой с отцом. Родственники считали, что женщина сама выходила на связь после исчезновения. Однако экспертиза установила, что запись была смонтирована из отдельных фрагментов ее голоса. Получается, что разговор, который мог создать впечатление, что Белецкая жива, оказался искусственно собранным.

По версии следствия, причиной расправы мог стать раздел наследства. После смерти советского дипломата Виктора Белецкого имущество досталось его вдове и дочери. Однако после второго замужества Риммы в семье появились еще двое наследников — ее сыновья от нового супруга. Именно имущественный вопрос, как полагали следователи, мог стать причиной преступления.

При этом судьба пропавших матери и детей до сих пор остается неизвестной. Их тела так и не были обнаружены.

В итоге присяжные вынесли оправдательный вердикт в отношении Валерии Кузьминой. Ее супруг Александр получил обвинительный вердикт по части предъявленных обвинений. Теперь предстоит дождаться окончательного судебного решения, которое определит дальнейшую судьбу обвиняемых.

Напомним, Валерия и Александр Кузьмины отрицали причастность к исчезновению и предполагаемому убийству родственников. Супруги также не признавали вину по предъявленным обвинениям.

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