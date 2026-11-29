Психолог Галич: хороший человек — не значит зрелый партнер для отношений

Казалось бы, у человека есть все для счастливой личной жизни: добрый характер, хорошее воспитание, готовность поддержать в трудную минуту. Но с любовью ему катастрофически не везет. Одни отношения заканчиваются изменой, другие — обманом, а третьи превращаются в бесконечную череду ссор и разочарований.

Тем временем окружающие, далеко не всегда отличающиеся примерным поведением, спокойно женятся, заводят детей и наслаждаются семейной жизнью.

Чтобы быть любимым, нужно быть плохим?

Отсюда и возникает обидное убеждение: чтобы тебя любили, нужно быть холодным, жестким и даже немного жестоким. А вот доброта и отзывчивость якобы только мешают устроить личное счастье. Однако проблема может скрываться совсем не в доброте. Почему желание быть «хорошим для всех» иногда оборачивается одиночеством и как детские травмы влияют на выбор партнера, эксклюзивно 5-tv.ru объяснила кандидат психологических наук, психотерапевт, специалист по работе с психотравмой Татьяна Галич.

Почему хорошим людям трудно построить отношения? По словам специалиста, одна из главных ошибок заключается в том, что люди нередко путают добрый характер с привычкой быть удобным для окружающих.

Когда мы называем человека умным, талантливым или хозяйственным, то говорим о конкретных качествах его личности. А вот определение «хороший человек» порой оказывается куда менее содержательным.

Он никогда не отказывает в помощи, умеет слушать, не вступает в споры и старается никого не обидеть. Но за всеми этими достоинствами бывает непросто разглядеть его собственные желания, интересы и чувства.

«Вот эта хорошесть — это некая стратегия поведения, которая что включает в себя? Удобство. То есть меня максимально в этом поле нет. Есть другие люди и моя готовность этим людям предоставлять какие-то блага. То есть я готов помочь, я готов выслушать, дать денег, приехать. А меня как будто в этом пространстве не существует», — объяснила психолог.

Получается, что человек настолько сосредоточен на потребностях окружающих, что постепенно перестает проявлять самого себя. Поначалу подобное поведение может казаться идеальным для отношений. Ведь кто откажется от партнера, который всегда соглашается, никогда не спорит и готов исполнить любое желание? Но со временем эта безупречность начинает мешать настоящей близости.

«Слишком идеальный» партнер

По словам Галич, отношения невозможно построить только на правильных поступках. Для любви важно видеть перед собой живого человека со всеми его особенностями, слабостями и недостатками.

Психотерапевт сравнила человека, который постоянно старается быть идеальным, с картонной фигурой киногероя. Внешне все прекрасно, но настоящей личности за этим образом словно нет.

«Жизнь с такой „картонной вырубкой“ невозможна. Мы хотим видеть живого человека. Особенно если мы хотим жить с ним долго», — подчеркнула специалист.

В начале романа люди обычно стараются показать себя с лучшей стороны. Однако спустя некоторое время возникает потребность расслабиться и перестать постоянно соответствовать чужим ожиданиям. Хочется иметь право на плохое настроение, усталость, раздражение и ошибки. Иногда необходимо побыть одному, попросить поддержки или просто признаться в собственной слабости.

Но рядом с человеком, который никогда не злится, ни на что не жалуется и всегда сохраняет спокойствие, это бывает непросто. Его кажущаяся безупречность может создавать ощущение, что другим проявлять свои недостатки тоже нельзя. В результате партнеры не сближаются, а словно остаются по разные стороны невидимой стены.

Детская травма: как родители воспитывают «удобных» детей

Привычка быть удобным, по словам психолога, нередко формируется еще в детстве. Если ребенок чувствует, что любовь и спокойствие в семье зависят от его послушания, он может научиться подавлять собственные желания и эмоции. Чтобы не расстраивать родителей, приходится всегда вести себя правильно, не капризничать, не сердиться и стараться заранее угадывать, чего от него ждут взрослые. Со временем такое поведение превращается в привычную модель общения с окружающими.

«Когда „для того, чтобы меня любили, мне надо было быть очень удобным“. И не только с позиции услужливости, но и с позиции своего эмоционального состояния. То есть ничего не хотеть, ничего не просить, не злиться, не огорчаться, всегда быть в каком-то очень ровном состоянии духа, предугадывать, чего от меня хотят», — описала Галич.

По словам эксперта, за внешней доброжелательностью в таких случаях может скрываться страх оказаться ненужным или потерять расположение близкого человека. Став взрослым, человек продолжает пользоваться усвоенной в детстве стратегией. Он старается заслужить любовь заботой и уступчивостью, даже если это происходит в ущерб собственным интересам.

Идеальная жертва: почему «хорошие» притягивают плохих

Одна из главных опасностей такой модели поведения заключается в том, что она может оказаться особенно привлекательной для людей, склонных к манипуляциям. Человек, привыкший постоянно уступать, редко отстаивает собственные желания и с трудом говорит «нет». Он старается избежать конфликтов и готов жертвовать собой ради сохранения отношений. Для партнера, который стремится контролировать другого, это создает благоприятные условия.

«Людей с качествами манипуляторов и абьюзеров вот эта как раз модель поведения „хорошести“, она для них очень привлекательна. Потому что вот тут они могут разгуляться в полной мере», — предупредила психотерапевт.

Возникает парадокс: стараясь быть максимально хорошим, человек надеется встретить столь же доброго и заботливого избранника. Однако вместо взаимной любви может столкнуться с тем, кто пользуется его безотказностью.

Быть живым: ключ к здоровым отношениям

При этом психолог не утверждает, что все добрые люди обречены на токсичные отношения. Речь идет именно о тех случаях, когда стремление угождать окружающим подменяет собственную личность и мешает выстраивать равноправное общение. По словам Галич, здоровые отношения предполагают взаимность. Одному человеку приятно заботиться о любимом, другому — отвечать на эту заботу. Оба могут открыто говорить о своих потребностях и рассчитывать на поддержку. Однако с человеком, который постоянно отказывается от внимания и ничего не просит для себя, такой обмен становится затруднительным.

Галич убеждена, что для построения близких отношений человеку важно научиться проявлять свою настоящую личность, а не только соответствовать ожиданиям окружающих.

Это не означает, что нужно отказываться от доброты, становиться грубым или намеренно причинять боль другим людям. Речь идет о праве иметь собственные желания, выражать недовольство, просить помощи и не соглашаться с тем, что не нравится. Не менее важно позволять себе быть разным: веселым и грустным, уверенным и растерянным, сильным и нуждающимся в поддержке.

Ранее семейный психолог Дмитрий Мыскин объяснил, как болезненный опыт прошлых отношений может мешать человеку построить счастливую личную жизнь даже после расставания с абьюзером. Привычные сценарии поведения нередко заставляют людей вновь попадать в отношения, где вместо любви и заботы они сталкиваются с манипуляциями и эмоциональными потрясениями.

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