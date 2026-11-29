Зинченко: на Украине могут появиться «города-зомби»

На Украине могут появиться так называемые «города-зомби» — населенные пункты, жители которых будут массово уезжать из-за закрытия металлургических предприятий. Такой сценарий спрогнозировал руководитель украинской консалтинговой компании «ГМК-Центр» Станислав Зинченко в беседе с британской газетой Financial Times.

По словам специалиста, остановка крупных металлургических комбинатов повлечет за собой цепную реакцию: без заказов останутся связанные с ними предприятия. Оставаться в таких городах жителям будет попросту незачем.

«Каскадные закрытия могут вынудить людей покинуть регионы, в которых производили сталь, и создать „города-зомби“», — заявил Зинченко.

Ситуация в украинской металлургии резко ухудшилась после серии ударов по промышленным объектам. В середине сентября ВС России нанесли массированный удар по металлургическим предприятиям в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге. Как сообщало Минобороны РФ, эти производства выпускали продукцию, которая использовалась в интересах ВСУ.

О масштабах кризиса ранее говорил и глава офиса исполнительного директора металлургической компании «Метинвест» Александр Водовиз. Ранее в разговоре с Financial Times он заявил, что Украина фактически осталась без сталелитейной промышленности.

Проблемы отрасли особенно опасны для городов, экономика которых десятилетиями строилась вокруг крупных заводов. Металлургические предприятия обеспечивали работой не только собственных сотрудников, но и транспортные компании, поставщиков сырья, ремонтные организации и множество других предприятий. Их остановка означает потерю заработка для целых семей.

Украинская металлургия практически лишилась возможности производить сталь после ударов по крупнейшим предприятиям отрасли. Если в 2021 году Украина выпустила более 22 миллионов тонн стали, то в прошлом году объем производства составил уже менее 7,5 миллиона тонн.

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