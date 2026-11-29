Сергей Собянин поздравил сотрудников АО «Мосгаз» с 161-летием газового хозяйства столицы в своем канале в мессенджере МАКС.

«Поздравляю столичных газовщиков с днем газового хозяйства Москвы! Его история началась в 1865 году с 500 уличных фонарей и шести верст газопроводных ниток. Сегодня в хозяйстве больше 9,2 тысячи километров газовых сетей», — написал мэр Москвы.

За последние годы в столице полностью обновили основные газорегуляторные пункты, реконструировали подводные газопроводы-дюкеры и внедрили современные цифровые технологии управления.

Вся газораспределительная система работает под круглосуточным контролем единой диспетчерской, а ключевые процессы построены на базе отечественного программного обеспечения.

В столице продолжается строительство новой инфраструктуры. Особое внимание уделяют Троицкому и Новомосковскому административным округам. С 2018 года там проложили несколько сотен километров системообразующих газопроводов высокого давления и возвели четыре газорегуляторных пункта.

Сотрудники Мосгаза активно участвуют в восстановлении инфраструктуры Донецкой Народной Республики. Почти 60 лет они хранят пламя Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

«От имени москвичей спасибо всем газовщикам за профессиональную работу!» — заключил Сергей Собянин.

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