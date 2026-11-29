16-летний подросток признался в убийстве 14-летней девочки в Карелии

Подросток, подозреваемый в убийстве 14-летней Полины в Карелии, признал свою вину. По его словам, сначала он попытался задушить девочку, а затем несколько раз ударил ее ножом. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Тело школьницы обнаружили 28 ноября в лесополосе возле деревни Юляристиоя в Питкярантском районе. 27 ноября она ушла гулять и не вернулась домой. К поискам подключились сотрудники полиции и волонтеры. Вскоре выяснилось, что девочка погибла насильственной смертью. По данным правоохранительных органов, на ее теле обнаружили следы удушения и ножевые ранения.

В убийстве подозревают 16-летнего знакомого погибшей. По данным Следственного комитета, убийство совершено на почве личной неприязни. При этом сам задержанный, по информации ТАСС, не смог внятно объяснить мотив своих действий.

Знакомые подростка рассказали, что и раньше он вел себя агрессивно. По их словам, парень преследовал девочек с ножами, избивал их и распылял перцовый баллончик. Больше года назад он бросил школу, начал злоупотреблять алкоголем, а также воровать деньги и продукты из магазина матери.

Подозреваемого задержали. Ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следствие выясняет все обстоятельства трагедии.

Ранее 5-tv.ru уже сообщал об обнаружении тела 14-летней школьницы в Карелии и задержании ее 16-летнего знакомого.

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