Рэпер Macan выпустил первую песню после возвращения из армии
В новом треке музыкант читает о деньгах и взрослении.
Фото: Антонова Арина/ТАСС
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Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов. — Прим. ред.) выпустил первую песню после завершения срочной службы в армии. О премьере трека под названием Red Flag исполнитель сообщил в своих социальных сетях.
В новой песне 24-летний музыкант затрагивает темы взросления, амбиций, денег, любви и отношений с отцом.
Андрей Косолапов завершил срочную службу 28 ноября. Ровно год назад он был призван в ряды Росгвардии. Музыкант служил в Центре специального назначения «Витязь» Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского, дислоцированном в подмосковной Балашихе.
За время службы артист освоил управление беспилотными летательными аппаратами, вождение военного транспорта и прошел парашютную подготовку. Косолапов демобилизовался в звании младшего сержанта. За успехи в службе он был награжден ведомственным нагрудным знаком «За отличие в службе» II степени.
Уже 1 декабря в Смоленске исполнитель возобновит гастроли и отправится в большой тур по России.
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