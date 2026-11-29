Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов. — Прим. ред.) выпустил первую песню после завершения срочной службы в армии. О премьере трека под названием Red Flag исполнитель сообщил в своих социальных сетях.

В новой песне 24-летний музыкант затрагивает темы взросления, амбиций, денег, любви и отношений с отцом.

Андрей Косолапов завершил срочную службу 28 ноября. Ровно год назад он был призван в ряды Росгвардии. Музыкант служил в Центре специального назначения «Витязь» Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского, дислоцированном в подмосковной Балашихе.

За время службы артист освоил управление беспилотными летательными аппаратами, вождение военного транспорта и прошел парашютную подготовку. Косолапов демобилизовался в звании младшего сержанта. За успехи в службе он был награжден ведомственным нагрудным знаком «За отличие в службе» II степени.

Уже 1 декабря в Смоленске исполнитель возобновит гастроли и отправится в большой тур по России.

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