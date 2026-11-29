Российские беспилотники поразили цеха табачной фабрики Philip Morris в Харькове, где изготавливали боеприпасы для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате ударов поражены: В г. Харьков — цеха табачной фабрики „Philip Morris“, в которых осуществлялось изготовление боеприпасов для ВСУ», — гласит сообщение ведомства в МАКС.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, днем 29 ноября Вооруженные силы России нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и морским судам, задействованным в интересах украинской армии.

В Днепродзержинске Днепропетровской области была поражена электроподстанция мощностью 330 кВ, а в населенном пункте Краснопавловка Харьковской области — подстанция 110 кВ. По информации Минобороны, оба объекта обеспечивали работу предприятий украинского ВПК.

Кроме того, российские военные нанесли удар по сухогрузу в Черном море к юго-западу от Одессы. Как утверждают в ведомстве, судно доставляло на Украину грузы военного назначения.

Ранее в ночь на 29 ноября российские беспилотники нанесли удар по табачной фабрике JTI Ukraine в Кременчуге Полтавской области. В цехах предприятия также изготавливали боеприпасы для ВСУ.

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