Девятилетняя девочка провалилась в открытый коллектор во время прогулки в Сочи

Девятилетняя девочка провалилась в открытый коллектор во время прогулки в Сочи. Ребенок оказался в ловушке и не смог самостоятельно выбраться наружу. Инцидент произошел на улице Дарвина в Хостинском районе города Сочи. Об этом сообщили в региональной службе спасения.

Школьница играла с друзьями в лесополосе неподалеку от жилого дома. В какой-то момент девочка упала в открытый люк и оказалась внутри коллектора. Выбраться самостоятельно она не смогла.

Оказавшиеся рядом дети не растерялись и бросились искать взрослых, которые могли бы помочь. Компания обратилась к прохожим, и те вызвали спасателей.

Прибывшие на место специалисты организовали спуск с помощью альпинистского снаряжения. С его помощью они добрались до ребенка и подняли девочку на поверхность. После этого школьницу передали медикам. К счастью, серьезных травм ребенок не получил. Однако за время пребывания в коллекторе девочка сильно замерзла, промокла и пережила сильный испуг. Медики осмотрели пострадавшую.

Открытые колодцы и люки представляют особую опасность для детей, которые могут не заметить их во время игры или прогулки. Подобные происшествия уже заканчивались трагедиями. Так, в марте 2025 года в Чебоксарах восьмилетняя девочка упала в открытый канализационный колодец. Тогда на помощь школьнице быстро пришли прохожие, которые достали ее и передали врачам. Прокуратура начала проверку.

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