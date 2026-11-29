Российских лыжников не пустили на Кубок мира в Норвегию

Российские лыжники не смогут выступить на втором этапе Кубка мира в норвежском Тронхейме, несмотря на допуск к международным соревнованиям. Местные власти отказали спортсменам во въезде в страну, причем наличие шенгенской визы не меняет ситуацию. Об этом сообщил лыжник Савелий Коростелев в беседе с норвежским телеканалом TV2.

По словам серебряного призера молодежного чемпионата мира, российская команда получила официальное письмо с отказом. В документе отдельно подчеркивалось, что решение не связано со спортивными результатами.

«Мы не приедем в Тронхейм. Надежды больше нет. Вчера они прислали нам письмо, в котором говорилось, что решение не связано со спортивной составляющей», — заявил Коростелев.

Глава оргкомитета соревнований Федерации лыжных видов спорта Норвегии Терье Лунд подтвердил, что запрет основан на указаниях Министерства юстиции и общественной безопасности страны. Согласно документу, ни один тип шенгенской визы не дает спортсменам с индивидуальным нейтральным статусом права на въезд в Норвегию.

На втором этапе Кубка мира должны были выступить четверо россиян: Савелий Коростелев, Сергей Волков, Наталья Терентьева и Дарья Непряева.

Ранее стало известно, что российские конькобежцы тоже не смогут выступить на Кубке мира в Норвегии. Спортсмены заранее подали необходимые документы, но местные власти отказались выдавать им визы. Об этом заявил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

Ограничения Норвегия ввела 16 ноября. Они распространяются на российских и белорусских спортсменов, в том числе выступающих под нейтральным флагом. В МИД России такое решение назвали дискриминацией по национальному признаку.

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