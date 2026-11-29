Отец Дмитрия Дюжева пытался позвонить близким, когда умирал

Актер Дмитрий Дюжев со слезами на глазах вспомнил трагедию, которая много лет назад разрушила его семью. После смерти 12-летней дочери Анастасии его отец Петр Дюжев начал злоупотреблять алкоголем, отдалился от супруги и в итоге покончил с собой. Подробностями артист поделился в программе Бориса Корчевникова.

В 1998 году младшая сестра актера умерла от лейкемии. Родители до последнего надеялись спасти девочку, но после ее смерти семейная жизнь изменилась навсегда. Отец Дмитрия не смог справиться с горем и начал пить.

«Я просил молитв, заказывал молебны, чтобы облегчить папину тяжбу, но он не хотел ничего слышать, он сильно пил. И это было с такой периодичностью, что он то пропадал, запивал, то возвращался», — вспомнил актер.

Мать Дмитрия Людмила переехала к бабушке, поскольку боялась вспышек гнева мужа. Сам Дюжев в то время учился в Москве и не мог постоянно находиться рядом с семьей.

«Несчастье как будто разлучило маму и папу. Они остались одни, я учился в Москве, дочь похоронили. Они были сплоченными и очень сильно верили, что она выживет», — поделился артист.

Однажды Петр Дюжев перестал приходить в собственный магазин и отвечать на звонки. Обеспокоенные близкие вскрыли дверь его квартиры и обнаружили мужчину мертвым.

По словам актера, обстановка в квартире позволяла предположить, что в последние минуты отец осознал происходящее и пытался позвать на помощь.

«Возможно, пришло осознание, что ты умираешь, и он захотел попросить о помощи. Он дополз до телефона, снял трубку, но не смог набрать номер. Он пополз после этого в спальню, как бы к маме», — предположил Дюжев.

Артист также вспомнил, что незадолго до трагедии отец читал вслух стихотворение Сергея Есенина «До свиданья, друг мой, до свиданья…». Впоследствии это воспоминание приобрело для Дмитрия особый смысл. После смерти отца Дмитрий Дюжев всерьез задумывался об уходе в монастырь. Актер хотел посвятить жизнь служению Богу и молитвам за родителя, который не сумел справиться с потерей дочери.

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