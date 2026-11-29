Звезды российского шоу-бизнеса поздравили своих мам с праздником

Сегодня в России отмечают День матери. С самого утра знаменитости делятся в соцсетях трогательными признаниями, публикуют редкие архивные фотографии и вспоминают главные жизненные уроки, которые получили от самых близких людей.

Подробнее о том, как звезды отечественного шоу-бизнеса поздравили мам и поделились личными историями, — в материале 5-tv.ru.

Лиза Моряк

Актриса Лиза Моряк опубликовала душевную подборку архивных снимков из детства. Артистка с нежностью вспомнила один из главных уроков, который преподала ей мама, — встать на кухонный табурет и говорить все, что на душе, не боясь собственного голоса. По словам артистки, мама учила ее не просто уверенности, а умению проявляться, не стесняться себя и своих эмоций.

С годами Лиза все яснее осознает, насколько отличается материнская любовь от всего, что человек встречает в мире. Она не зависит от достижений, оценок, успехов или признания.

«Ты мой дом, в который я вхожу без ключа», — эти строки Моряк посвятила маме.

Фото: Instagram*/moryakliza

Актриса также попросила прощения за редкие звонки из-за съемок, признавшись, что с возрастом именно мамин голос в трубке становится главным спасением от суеты. Впрочем, Лиза поздравила и саму себя: она опубликовала видео с новорожденным сыном Эдмоном от супруга, режиссера Сарика Андреасяна. На кадрах малышу всего 15 минут от рождения.

«Я поздравляю себя и всех кому судьба дала такую возможность! Мы сила!» — подписала ролик актриса.

Сарик Андреасян тоже присоединился к поздравлениям. Режиссер опубликовал фотографию с мамой и женой, сопроводив ее теплой подписью.

«На этой фотографии две женщины, которых я безгранично люблю! Пусть Господь хранит этих красоток», — написал режиссер.

Ксения Бородина

Телеведущая Ксения Бородина тронула подписчиков подборкой фотографий мамы в молодости.

«Берегите своих мамочек, пусть они всегда будут здоровы, пусть будут счастливы и радовать нас», — подписала кадры она.

Фото: Instagram*/borodylia



Стас Михайлов

Народный артист России Стас Михайлов выбрал для поздравления особенный формат. Певец опубликовал видеоклип, собранный из фотографий, под свою песню «Сердце мамы как маяк».

Артист не стал писать длинного послания, ограничившись короткими, но емкими словами благодарности: «Мама, спасибо за жизнь».

Фото: Instagram*/stas_mihailoff



Владимир Пресняков

Певец Владимир Пресняков тоже поздравил маму — солистку ВИА «Самоцветы», заслуженную артистку России Елену Преснякову. Артист поделился несколькими снимками с родительницей.

Ранее, к 80-летию мамы, музыкант выпустил песню «Мама», записанную вместе с рэпером Бастой (настоящее имя — Василий Вакуленко. — Прим. ред.).

Фото: Instagram*/presnyakovvladimir

Максим

Певица Максим (настоящее имя — Марина Абросимова) выложила нежный снимок с матерью и честно призналась, от кого унаследовала свой характер.

«Мама, я впитала от тебя все самое лучшее: честность, воспитанность, честолюбие, доброту, милосердие и еще много хорошего», — подчеркнула она.

Валерия

Заслуженная артистка России Валерия (настоящее имя — Алла Перфилова. — Прим. ред.) тоже не оставила без внимания свою маму в этот праздник. Певица поблагодарила ее за жизнь, ежедневную поддержку и безусловную любовь, а главное пожелание оказалось простым и искренним — здоровья и радости.

«Мамулечка, любимая, с твоим Днем! Бесконечно благодарю тебя за жизнь и ежедневную поддержку и безусловную любовь. Живи радостно, с интересом, будь здорова, а все остальное мы организуем», — написала артистка.

Зара

Заслуженная артистка России Зара (настоящее имя — Зарифа Мгоян. — Прим. ред.) в личном блоге поделилась редкими фотографиями с мамой. Певица призналась, что родительница не любит фотографироваться, поэтому каждый совместный кадр особенно ценен.

На снимках запечатлены моменты из гримерки перед важным концертом. Зара вспомнила о мамином взгляде, тепле рук и вере, которая помогает справляться с волнением и трудностями.

«Мама, я молюсь, чтобы ты была как можно дольше рядом. Люблю тебя», — подписала фотографии она.

Артистка также опубликовала видео со своими сыновьями Даниилом и Максимом, напомнив, что День матери — праздник и для нее самой.

Анита Цой

Фото: Instagram*/anitatsoy

Народная артистка России Анита Цой в этот день поделилась архивным снимком с мамой, которой уже нет в живых. В публикации певица рассказала, как много родительница дала ей: научила доброте, трудолюбию, ценности семьи, поддерживала любознательность и предоставляла свободу выбора.

Цой призналась, что полученные от мамы уроки стали основой ее характера и теперь она старается передавать их собственному сыну. Однако в трудные моменты ей особенно не хватает родительницы — мудрости, советов и возможности просто поговорить.

«Я желаю всем матерям тепла и света, надежного оберега от своих детей. День матери — отличный повод сказать "Спасибо" и выразить свою любовь. Давайте сделаем этот день особенным!» — подписала снимки певица.

Она также разместила архивные фотографии с сыном Сергеем.

Елена Товстик

Не все поздравления в этот день были исключительно праздничными. Триатлонистка Елена Товстик записала серию видеообращений, в которых рассказала о сложной ситуации, связанной с судебным спором с бывшим супругом, предпринимателем Романом Товстиком, и разлукой с детьми.

После развода суд постановил, что пятеро несовершеннолетних детей должны проживать с отцом, однако двое младших — Агата и Артур — до сих пор остаются с матерью.

«Я не хочу лишать своих детей отца. Я хочу сохранить возможность быть их мамой, воспитывать их и участвовать в жизни. Сегодня мне необходима поддержка, общественное внимание и огласка моей ситуации», — заявила она в видеообращении к председателю Комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной.

Помимо этого, блогер обратилась за поддержкой и к другим влиятельным представителям общественных организаций и государственных структур. Среди них — руководитель объединения многодетных семей Москвы и проекта «Многодетная Россия» Наталья Карпович; председатель Союза женщин России и телеведущая Мария Ситтель; заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова; председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин; уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова; председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

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