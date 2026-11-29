В одном из помещений посольства Турции в центре Москвы вспыхнул пожар. Возгорание произошло 29 ноября на втором этаже здания в районе Хамовники. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, огонь возник в квартире, предназначенной для проживания сотрудников дипломатического представительства. Площадь возгорания составила около одного квадратного метра.

После происшествия из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Причины возникновения огня и остальные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Посольство Турции в Москве было построено в 1913 году как доходный дом — жилое строение с квартирами, предназначенными для сдачи внаем.

Проект здания разработал архитектор Осип Шишковский, известный также работами над другими московскими доходными домами начала XX века. Со временем дом сменил назначение и стал дипломатическим представительством Турции.

Сегодня в здании находятся помещения посольства, в том числе жилые комнаты для сотрудников дипломатической миссии.

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