Два человека пострадали в результате стрельбы на Манхэттене

Два человека пострадали в результате стрельбы на Манхэттене, один из них находится в критическом состоянии. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на местную полицию.

Сообщение о стрельбе на пересечении улиц Ратгерс-стрит и Мэдисон-стрит поступило в экстренную службу 911 после 7:00 (15:00 по московскому времени. — Прим. ред.). По пути к месту происшествия полицейские заметили 47-летнего мужчину с огнестрельным ранением.

«Полицейские установили, что мужчина получил огнестрельное ранение в живот на месте, откуда поступил вызов в службу 911. Там же они обнаружили 31-летнего мужчину с множественными огнестрельными ранениями», — пишет газета.

Обоих пострадавших доставили в больницу Белвью. Состояние 31-летнего мужчины оценивается как критическое, второго раненого медики считают стабильным.

Причины произошедшего пока неизвестны. Полиция продолжает выяснять обстоятельства стрельбы.

В начале ноября стрельба произошла в центре польского Кракова. В результате нападения погибли шесть человек, еще 15 получили ранения. Полиция расследует произошедшее как теракт.

Подозреваемый, 24-летний Михал Оксиньский, умер в больнице 9 ноября после ранений, полученных при задержании. До предъявления официальных обвинений он не дожил.

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