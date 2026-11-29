Принц Гарри предпринял еще одну попытку наладить отношения с королевской семьей. В октябре он тайно встретился с отцом, королем Карлом III, в шотландском поместье Балморал. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, встреча состоялась 17 октября. Герцог Сассекский приехал один, без супруги Меган Маркл и детей — семилетнего Арчи и пятилетней Лилибет. В тот период они находились на каникулах.

О чем именно беседовали отец и сын, неизвестно. Однако источники, близкие к принцу, утверждают, что встреча была продиктована стремлением сохранить хорошие отношения. По их словам, именно желание чаще видеться с родственниками стало одной из причин возвращения Гарри в Великобританию.

Сам герцог Сассекский ранее не скрывал, что хотел бы восстановить отношения с семьей. После выхода его скандальных мемуаров и публичных обвинений в адрес родственников общение между ними серьезно осложнилось.

В одном из интервью Гарри признался, что не хочет бесконечно возвращаться к старым конфликтам и предпочитает двигаться дальше.

«Шрамы остаются навсегда. Но важно то, как вы относитесь к тому, что случилось, как отпускаете прошлое. Лично для меня в мире и так достаточно драмы, чтобы продолжать обсуждать проблемы в семье», — заявил принц.

При этом он признал, что примирения хотят не все родственники. Теперь тайная встреча с Карлом III может стать еще одним шагом к восстановлению семейных связей.

Разногласия между принцем Гарри и королевской семьей продолжают обсуждаться с 2020 года. Тогда герцог и герцогиня Сассекские отказались от исполнения обязанностей старших работающих членов монархии и переехали в Северную Америку.

Позднее супруги неоднократно рассказывали о проблемах во дворце и напряженных отношениях с родственниками. Особенно сильную реакцию вызвали интервью Опры Уинфри и выход мемуаров Гарри «Запасной».

В книге принц описал конфликты с отцом и братом, а также поделился личными переживаниями, связанными с жизнью внутри королевской семьи. После этих откровений отношения между Гарри и его ближайшими родственниками стали предметом постоянных публикаций британских таблоидов.

Одним из главных вопросов остается возможность полноценного примирения с принцем Уильямом. При этом слова Рейнера касались отношений Сассекских с королевской семьей в целом. Он не приводил подробностей личного общения Гарри со старшим братом.

Поэтому делать вывод о восстановлении отношений между братьями пока преждевременно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.