Прохор Шаляпин признался, что боится заводить детей

Прохор Шаляпин хотел бы стать отцом троих детей, однако перспектива испорченных отношений с их матерью заставляет его сомневаться в создании семьи. Певец признался, что опасается возможных конфликтов после расставания и судебных разбирательств из-за алиментов. Об этом он рассказал в интервью Милане Тюльпановой.

Артист с юмором рассуждает о будущем наследстве, но за шутками скрываются вполне серьезные опасения. Шаляпин не исключает, что однажды дети могут начать конфликтовать из-за имущества, которое к тому времени уже будет потрачено.

«Я троих детей бы хотел, чтобы они переругались за наследство. А в итоге [выяснили], что я все заложил и потратил… Очень хочу. Просто, чтобы не травили и чтобы нервы мне не делали. В принципе, девочек вокруг меня достаточно, кто мог бы родить. Но я боюсь, что они потом могут изменить свое отношение ко мне и начать подавать в суды», — поделился певец.

По словам Шаляпина, его настораживают истории, когда после расставания бывшие партнеры начинают выяснять отношения через суд. При этом артист признает, что подобные ситуации могут быть непростыми для обеих сторон: мужчины сталкиваются с крупными алиментными обязательствами, а женщины вынуждены отстаивать собственные интересы.

Особенно певца пугает возможность того, что бывшая избранница после расставания станет использовать его деньги в интересах нового партнера, а ребенка настроит против отца.

«Я бы не хотел, чтобы за счет меня она жила ладно, но она будет своего любовника содержать, когда мы разведемся, и будет смеяться надо мной и моего ребенка против меня [настраивать]. Я все это моделирую в голове и думаю: нет-нет-нет. Я так боюсь» — признался артист.

Шаляпин допускает, что подобные тревоги могут быть связаны с его детскими воспоминаниями. В частности, он не исключает влияния ссор между родителями, свидетелем которых становился в ранние годы.

Ранее Прохор Шаляпин уже задумывался о продолжении рода и даже признавался в опыте донорства семени – певец мечтает стать отцом сразу нескольких детей. Согласно более ранним заявлениям артиста в беседе с KP.ru, он хотел бы сначала обеспечить будущих наследников всем необходимым - по его мнению, заводить детей стоит тогда, когда есть собственное жилье, деньги и возможность дать им достойную жизнь. Тем не менее, судя по его словам в новом интервью, Шаляпина одинаково пугает и перспектива ничего не оставить детям, и оставить им слишком много.

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