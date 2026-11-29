Дочь итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя Дева стала героиней новой фотосессии для французского L’Beauté. 22-летняя модель снялась обнаженной, прикрыв тело эффектным аксессуаром. На снимках она позирует в золотистой шляпке, а образ дополняют украшения с бриллиантами Cartier.

Дева Кассель продолжает строить карьеру в модельном бизнесе и регулярно появляется в модных съемках и рекламных кампаниях известных брендов.

Девушка — старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя. Звездные родители прожили в браке 14 лет и объявили о расставании в 2013 году. Помимо Девы, у бывших супругов есть младшая дочь Леони, которой сейчас 16 лет.

Ранее Дева признавалась, что известность родителей и высокие ожидания окружающих создают дополнительное давление.

Как информирует Grazia, модель рассказала, что бывает слишком строга к себе и не всегда способна объективно оценивать собственные достижения. Она также подчеркнула, что не считает себя копией знаменитой матери: по ее словам, они две разные женщины со своими индивидуальностью и жизненным путем.

«Почему бы просто не восхищаться двумя разными женщинами, которые любят друг друга?» — отметила Кассель.

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