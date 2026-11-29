Президент России Владимир Путин открыт для контактов по урегулированию конфликта, в том числе с европейскими странами. Об этом 29 ноября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу News.by.

По его словам, европейцы отказались от двусторонних переговоров с Москвой и готовы обсуждать вопросы только в трехстороннем формате.

«Хочет ли Россия мира? Да, Россия хочет мира. Президент Путин открыт к переговорам, он открыт к контактам. Открыт к контактам с европейцами», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Также представитель Кремля отметил, что Европа не стремится способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Вместо этого европейские страны заявляют о планах разместить там военный контингент.

Несмотря на то, что ЕС настаивает на трехстороннем формате, российская сторона хотела бы сначала выяснить позицию европейских государств по украинскому урегулированию – лишь после этого можно будет обсуждать возможное расширение переговоров. Кроме того, Москва продолжает вести собственный дипломатический диалог с Вашингтоном, напомнил Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил представителям европейских стран приехать в Москву, чтобы обсудить их позицию по украинскому урегулированию.

Президент подчеркнул, что Россия не выступает против участия Европы в переговорах, однако сначала необходимо понять, с какими предложениями она намерена присоединиться к диалогу.

Глава государства также назвал неприемлемыми планы размещения европейских войск на Украине после прекращения боевых действий. По словам Путина, такие намерения противоречат заявлениям европейских политиков о стремлении к миру.

Президент также подчеркнул, что для достижения долгосрочного урегулирования необходимо устранить первопричины конфликта. Москва, по его словам, готова к серьезному разговору с европейскими странами, если они действительно заинтересованы в поиске решения, а не в продолжении противостояния.

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