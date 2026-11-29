Бритни Спирс навсегда отказалась от отношений с мужчинами

Поп-звезда Бритни Спирс объявила, что больше никогда вступит в романтические отношения с мужчиной. Певица призналась, что окончательно приняла это решение и совершенно не переживает из-за перспективы остаться одной. Об этом артистка сообщила в личном блоге.

«Официально монахиня. Я никогда больше не буду с мужчиной. Это весьма круто, что я действительно приняла это и не стесняюсь. Странно, как люди реагируют, когда я говорю об этом, как будто это то, о чем стоит сожалеть. А ведь это одно из самых прекрасных ощущений», — заявила Спирс.

По словам исполнительницы, мужчины всегда были ее слабостью, однако бесчисленные романы так и не принесли ей желанного счастья. За плечами певицы несколько громких браков.

В разные годы она встречалась с музыкантом и актером Джастином Тимберлейком и агентом по поиску талантов Джейсоном Травиком. Также Бритни была замужем за другом детства Джейсоном Александром и танцором Кевином Федерлайном, от которого родила двоих сыновей — Шона Престона и Джейдена Джеймса.

Последним мужем артистки стал фитнес-тренер Сэм Асгари. Пара сыграла свадьбу в 2022 году, однако семейное счастье оказалось недолгим. В 2024 году супруги развелись.

Ранее Бритни Спирс публично раскритиковала своих бывших возлюбленных, которые, по ее словам, постоянно пытались изменить ее внешность. Певица призналась, что практически каждый мужчина, с которым она встречалась, советовал ей сделать пластическую операцию и пересадить волосы, чтобы уменьшить лоб.

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