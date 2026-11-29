Песков заявил о готовности России продолжать гуманитарные контакты с Украиной

Россия готова продолжать гуманитарное взаимодействие с Украиной. Об этом 29 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии изданию News.by.

«Мы готовы на гуманитарном треке продолжать реализацию инициатив с украинцами. По примеру того, как это было в Алешках», — сказал представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента заявил об открытости Владимира Путина к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, в том числе с европейскими странами.

По словам представителя Кремля, Москва заинтересована в восстановлении мира, однако европейские государства не готовы к двустороннему диалогу и настаивают на трехстороннем формате переговоров.

Песков также отметил, что Россия продолжает дипломатические контакты с Вашингтоном и хотела бы сначала выяснить позицию европейских стран по украинскому урегулированию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.