Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова продолжать подобные акции.
Фото: © РИА Новости/Андрей Казаков
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Песков заявил о готовности России продолжать гуманитарные контакты с Украиной
Россия готова продолжать гуманитарное взаимодействие с Украиной. Об этом 29 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии изданию News.by.
«Мы готовы на гуманитарном треке продолжать реализацию инициатив с украинцами. По примеру того, как это было в Алешках», — сказал представитель Кремля.
Ранее пресс-секретарь президента заявил об открытости Владимира Путина к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, в том числе с европейскими странами.
По словам представителя Кремля, Москва заинтересована в восстановлении мира, однако европейские государства не готовы к двустороннему диалогу и настаивают на трехстороннем формате переговоров.
Песков также отметил, что Россия продолжает дипломатические контакты с Вашингтоном и хотела бы сначала выяснить позицию европейских стран по украинскому урегулированию.
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