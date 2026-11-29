Джоан Смоллс обвинила Кэндис Свейнпол, что та лишила ее модельного контракта

Топ-модель Джоан Смоллс заявила, что лишилась желанного контракта из-за Кэндис Свейнпол. Подробностями она поделилась в подкасте The Cutting Room Floor. По ее словам, конфликт между коллегами по цеху вспыхнул из-за бывшего мужа супермодели Жизель Бундхен — футболиста Тома Брэди.

Смоллс пояснила, что они с Кэндис должны были вместе участвовать в мероприятии, однако та обратилась к организаторам и заявила, что ей будет некомфортно находиться рядом с Джоан. Такого отношения модель не простила. Джоан подчеркнула, что многим пожертвовала ради успеха на подиуме, и Свейнпол, с которой они дружили, прекрасно об этом знала.

«Видеть, что мне пришлось пройти через такие испытания и невзгоды ради карьеры, и при этом позволять своей команде плохо говорить обо мне и моем агенте, отнимать у меня деньги из-за того, что ты сама сделала, — это просто дьявольщина», — возмутилась Смоллс.

Как развивался конфликт и при чем тут Ирина Шейк

Поводом для ссоры стал роман Свейнпол с Томом Брэди. После разрыва с Жизель Бундхен спортсмен начал встречаться с Джоан, которая делилась с подругой подробностями отношений.

Вскоре Кэндис стала убеждать Джоан расстаться с Брэди, а спустя некоторое время Смоллс узнала, что подруга сама начала роман с ее возлюбленным. На претензии Джоан Кэндис ответила, что не обязана спрашивать разрешения.

В скандальной истории, по слухам, замешана и Ирина Шейк: папарацци не раз замечали ее вместе с Брэди после его расставания с Жизель, а однажды, по неподтвержденным данным, они провели вместе ночь в отеле.

Ранее российская модель Александра Сташкевич, участвовавшая в конкурсе «Мисс Вселенная — 2026» в Пуэрто-Рико, рассказала о неоднозначном поведении зрителей мероприятия. По ее словам, местные болельщики были так возбуждены, что заглушали объявления других стран, и девушкам приходилось перекрикивать толпу.

Сташкевич отметила, что победительница, пуэрториканка Дженнифер Баррето, не поддерживала поведение публики: после выхода за кулисы она извинялась перед участницами за чрезмерно эмоциональную поддержку земляков. Александра подчеркнула, что не держит зла на Баррето и понимает, как сильно жители острова хотели ее победы.

Россиянка не вошла в число 30 лучших участниц и выбыла из дальнейших состязаний.

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