При падении автобуса в ущелье в Мьянме погибли 22 человека
Еще 14 пассажиров получили травмы в результате аварии в центральной части страны.
Фото: www.globallookpress.com/Carola Frentzen
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При падении рейсового автобуса в ущелье в Мьянме погибли 22 человека. Еще 14 пассажиров пострадали. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на пожарную службу страны.
Авария произошла в воскресенье вечером в районе Пьин-У-Луин административной области Мандалай. Автобус сорвался в ущелье, в результате чего погибли 22 человека.
Пострадавших доставили в больницы, где им оказывают медицинскую помощь.
Ранее в турецкой провинции Конья произошло серьезное ДТП с междугородним пассажирским автобусом. Авария случилась около двух часов ночи на трассе Ыспарта — Бейшехир, неподалеку от района Хююк. Автобус компании Yeni Diyarbakır следовал по маршруту Анталья — Ыгдыр. Примерно за 20 километров до Бейшехира водитель потерял управление, после чего транспортное средство съехало с проезжей части и опрокинулось в придорожный кювет. В салоне находились пассажиры, 45 из них получили травмы различной степени тяжести. На место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи, которые доставили всех пострадавших в государственную больницу Бейшехира.
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