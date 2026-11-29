Захарова назвала неонацизмом отказ Норвегии впустить российских лыжников

Отказ Норвегии впустить российских лыжников на второй этап Кубка мира вызвал резкую реакцию Москвы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «Известиям» решение норвежских властей.

«Неонацизм поразил Осло», — сказала она

Ранее норвежская сторона заявила, что наличие шенгенских виз не дает российским спортсменам со статусом индивидуальных нейтральных атлетов права пересекать государственную границу.

Таким образом, лыжники не смогут выступить на соревнованиях в Тронхейме, несмотря на наличие документов для въезда в Шенгенскую зону.

Ранее сообщалось, что российские лыжники не смогут выступить на втором этапе Кубка мира в норвежском Тронхейме, несмотря на допуск к международным соревнованиям. Об этом сообщил серебряный призер молодежного чемпионата мира Савелий Коростелев.

По его словам, команда получила официальное письмо с отказом во въезде, в котором подчеркивалось, что решение не связано со спортивными результатами. Глава оргкомитета соревнований Терье Лунд подтвердил, что запрет основан на указаниях Министерства юстиции и общественной безопасности Норвегии.

Согласно им, индивидуальный нейтральный статус не дает спортсменам права пересекать границу страны даже при наличии шенгенских виз. На соревнования планировали отправиться Савелий Коростелев, Сергей Волков, Наталья Терентьева и Дарья Непряева.

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