Актер Майзингер: дети — гости в жизни родителей, и с ними надо уметь попрощаться

В антрепризном спектакле «Королева красоты» по пьесе Мартина Макдонаха, который прошел в театре «Мастерская 12», сюжет складывается вокруг токсичной семейной привязанности. В пьесе действие разворачивается в ирландском городке Линейн в девяностых: 40-летняя Морин живет с 70-летней матерью Мэг в тесном доме, и их отношения пропитаны обидой и взаимной жестокостью.

У Морин появляется шанс вырваться — ее зовет с собой милый человек Пато Дули. И тут мать делает все, чтобы разрушить планы пары: прячет и сжигает письма, провоцирует ссоры. Накопившаяся ярость приводит к трагедии. В постановке много черного юмора и резких поворотов, но суть темна и печальна.

Евгения Дмитриева: «Не путайте любовь с присвоением»

Перед выходом к зрителям артисты спектакля рассказали корреспонденту 5-tv.ru, как, по их мнению, складываются нездоровые отношения детей и родителей. Актриса, театральный педагог и режиссер Евгения Дмитриева, которая играет адаптированную Морин, назвала любовь своей сценической матери тюрьмой и подчеркнула, что нельзя присваивать себе чужие жизни.

«Любовь и привязанность превращаются в тюрьму, в оковы… И я как раз и стараюсь, насколько это у меня получается, протянуть эту боль и эту тему загубленной жизни в такой кабале… В нашей пьесе есть сценарий выхода, и он один… Он смертельный. Вот поэтому, наверное, чтобы не доводить до такого состояния, родителям и нужно, не детям, родителям нужно уметь не путать любовь с присвоением», — сказала Дмитриева.

Владимир Майзингер: «Дети — это гости в твоей жизни»

Артист Владимир Майзингер сыграл мать главной героини. Интересный, но не уникальный ход — мужчина воплощает властного женского персонажа. Как признался актер, он старался показать свое представление о материнской ревности, которая в некоторой степени похожа на ревность между мужчиной и женщиной. Общее заключается в нежелании отпускать.

«Надо уметь понимать, что приходит время, и ты уже не властен. Один мой знакомый как-то говорил: „Дети — это гости в твоей жизни“. И гости пришли, а потом надо с гостями попрощаться. Ну, и ты можешь за ними смотреть, радоваться им, переживать за них, в чем-то помогать, но нельзя их жизнь делать своей», — подчеркнул Майзингер.

Последние слова матери в пьесе Мартина Макдонаха звучат так: «Кто же будет за мной ухаживать?» Только это волновало женщину в течение многих лет. А в это время ее дочь, отметил артист, постепенно лишалась собственной жизни.

Павел Харланчук: «Гиперопека — это проблема того, кто не отпускает»

Актер театра и кино Павел Харланчук взглянул на семейные отношения с другой стороны. Он связал губительную родительскую гиперопеку с тревогой и незрелостью взрослого, которая мешает ребенку самостоятельно справляться с трудностями:

«Почему так происходит? Ну, вот такая гиперлюбовь, когда человек сам, наверное, в детстве недополучил любви, и он сейчас хочет дать ее с избытком, и поэтому он так близко держит ребенка, оберегает в стерильной обстановке… А это, как правило, играет в обратную сторону. Наоборот, становится все хуже и хуже. Ну, по крайней мере, на отношения родителей и детей это плохо влияет», — считает артист.

По словам Харланчука, подобные истории — перед глазами у каждого. Нередко можно наблюдать, как один человек не может отпустить другого. Таким образом родитель не позволяет ребенку получить важный жизненный опыт и обрасти броней, и он остается без иммунитета от невзгод.

«Мне кажется, что это проблема того человека, который не отпускает все-таки, потому что у него чего-то там в детстве было, что он хочет исправить… Обыкновенный пример, когда мальчик или девочка маленькая падает, и бабушка подставляет руку, чтобы не упал. А в итоге потом, когда бабушки нет рядом, ребенок падает очень сильно, потому что он уверен, что там сзади есть помощь, поддержка, а этого не оказывается», — заключил актер.

Ранее 5-tv.ru объяснял, как родители портят отношения с повзрослевшими детьми с точки зрения психологии. Момент, когда чадо вырастает, становится испытанием для многих, мамы и папы сами не замечают, как совершают непоправимые ошибки — продолжают считать взрослого ребенком, дают непрошенные советы, вмешиваются в личную жизнь и манипулируют чувством вины, а потом требуют за это благодарности.

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