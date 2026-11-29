Рождественская ярмарка по мотивам «Гарри Поттера» в Мюнхене собрала в двадцать раз больше посетителей, чем могла вместить. Из-за наплыва поклонников франшизы полиции пришлось ограничить вход на площадку. Об этом 29 ноября сообщила газета Bild.

По данным издания, на мероприятие пришли не менее 10 тысяч человек, хотя одновременно там могли находиться только 500 посетителей. Ситуация осложнилась настолько, что на ближайших железнодорожных станциях пассажиров предупреждали о необходимости отказаться от поездок в этот район. Для поддержания порядка направили около 50 полицейских.

Ярмарка должна была работать девять дней в рамках продвижения нового сериала о юном волшебнике. Однако реальность оказалась далека от ожиданий поклонников.

Вместо сливочного пива гостям предлагали глинтвейн за шесть евро. Из тематических развлечений посетителям достались фотозона в виде купе поезда в Хогвартс и изображения из будущего сериала.

Главным украшением площадки стали 150 пластиковых свечей, подвешенных на проводах. При этом часть декораций даже не работала.

Одна из посетительниц, специально приехавшая на ярмарку из Регенсбурга, призналась, что поездка не оправдала ожиданий.

Таким образом, мероприятие, задуманное как праздничное погружение в волшебную вселенную, запомнилось прежде всего огромными очередями и скромным оформлением.

Ранее активисты выступили против рождественского оформления Оксфорд-стрит в Лондоне в стиле «Гарри Поттера». Они направили мэру города Садику Хану около 10 тысяч электронных писем с требованием отказаться от украшений, связанных с творчеством Джоан Роулинг.

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