Европейские государства должны вспомнить о собственной роли в украинском кризисе, прежде чем заявлять о готовности участвовать в его мирном урегулировании. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для газеты «Ведомости», опубликованной на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, после распада СССР европейские элиты рассматривали Украину как инструмент противодействия России. Одним из проявлений такой политики Лавров назвал события 2004 года, известные как Оранжевая революция, которые он охарактеризовал как государственный переворот.

Министр также напомнил о событиях на Майдане в 2013–2014 годах. Тогда, по его оценке, европейские представители выступили посредниками в переговорах между украинской властью и оппозицией, однако подписанное в феврале 2014 года соглашение об урегулировании кризиса не было выполнено.

Лавров обратил внимание, что уже в ночь на 22 февраля оппозиция захватила правительственные здания, а европейские страны вместо осуждения произошедшего поддержали смену власти.

«Европейцам следовало бы не лицемерить и не жульничать, а заставить своих подопечных в Киеве выполнить подписанное в феврале 2014 года соглашение», — подчеркнул глава МИД.

Отдельно министр остановился на положении русскоязычного населения Украины. Он заявил, что защита его прав, включая возможность пользоваться родным языком и исповедовать свою религию, остается одной из задач специальной военной операции наряду с обеспечением безопасности России.

По мнению Лаврова, европейские государства, которые регулярно выступают с заявлениями о необходимости соблюдать права человека, не применяют этот подход к действиям украинских властей. В частности, он упомянул ограничения в отношении русского языка и канонической Украинской православной церкви.

Глава российского внешнеполитического ведомства также прокомментировал стремление европейских стран подключиться к переговорному процессу. Он отметил, что сейчас они пытаются присоединиться к обсуждению урегулирования, однако прежде должны четко обозначить собственные намерения.

«Сейчас европейцы настойчиво просятся за стол переговоров, пытаются заскочить "в последний вагон уходящего поезда". Но для этого им нужно определиться с позицией, объяснить — какие цели они перед собой ставят», — указал дипломат.

При этом Лавров подчеркнул, что Москва не отказывается от дипломатического диалога. По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно подтверждал готовность к контактам, однако переговоры должны быть профессиональными и направленными на устранение первопричин украинского кризиса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об открытости Владимира Путина к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, в том числе с европейскими странами.

По словам представителя Кремля, Москва заинтересована в восстановлении мира, однако европейские государства не готовы к двустороннему диалогу и настаивают на трехстороннем формате переговоров.

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