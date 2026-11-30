Bild: В Тюрингии обнаружили захоронение воина с мечом конца бронзового века

В Тюрингии ученые обнаружили погребение мужчины с оружием, возраст которого составляет около 2800 лет. Об этом сообщают журналисты немецкого издания Bild со ссылкой на местное земельное управление по охране памятников и археологии.

Раскопки велись на территории будущего парка ветряков к северу от коммуны Ботенхайлинген в районе Унструт-Хайних. Исследования продолжались с июля 2025 по ноябрь 2026 года и охватили площадь под 14 ветряных установок, подъездные пути и кабельные траншеи.

Помимо поселений эпохи неолита, специалисты нашли крупный могильник, в том числе сильно распаханный курган, который смогли определить только по кольцевому рву. Самым ярким открытием оказалось захоронение мужчины с оружием.

Археолог Фолькер Нойбек отметил, что подобные мечи в этих краях ранее находили лишь в кладах, а погребения прежде часто разоряли из-за дороговизны бронзы.

Оружие принадлежит к типу антенных мечей и создано в период между 880 и 800 годами до нашей эры. Лезвие покрыто зазубринами, а сам клинок в прошлом ломался и был починен, что свидетельствует о его высокой ценности и использовании в бою.

Неподалеку от кургана обнаружили второе странное погребение: мужчина лежал лицом вниз, а в его груди застряла стрела, острие которой выходило через спину. По словам Нойбека, и поза лицом вниз, и следы насильственной смерти — редкость для подобных захоронений. Точно пока не установлено, но оно может относиться к тому же периоду.

Сейчас находки восстанавливают в мастерских земельного управления в Веймаре, а затем их смогут увидеть все желающие.

Ранее в похоронном храме египетского фараона Тутмоса III нашли 40 проколотых и обугленных фрагментов папирусов возрастом около 3,4 тысячи лет. По мнению специалистов, это свидетельства древнего обряда проклятия.

Находки считаются самым древним из известных орудий против гигантского змея Апофиса — врага бога Ра. Жрицы рисовали змея или лепили его фигурку из воска, а затем прокалывали и сжигали, чтобы уничтожить мифическое существо и врагов фараона.

Ученые полагают, что ритуал в храме проводили не менее 20 раз, а остатки папируса выбрасывали у северной стены, где их и обнаружили спустя тысячелетия.

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