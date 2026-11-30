Джуди Денч пожелала удачи Крис Дженнер после пластики за 150 тысяч долларов

Британская актриса Джуди Денч в разговоре с журналистом The Guardian Бренданом О’Хи высказалась о пластической хирургии. Автор материала собрал самые каверзные вопросы от поклонников и знаменитых друзей артистки, среди которых был и такой — об отношении к возрасту и красоте.

В 2025 году представительница известной семьи Кардашьян, звезда реалити-шоу Крис Дженнер, сделала пластическую операцию, которую представители СМИ и опрошенные специалисты оценили в 150 тысяч долларов.

На вопрос, хотела ли она когда-нибудь лечь под нож, как Дженнер, 91-летняя Джуди Денч ответила коротко.

«Сейчас мне уже слишком поздно делать подтяжку лица, все уже опало. Но кем бы ни была Крис Дженнер, желаю ей удачи» - сказала она.

Своим секретом долголетия актриса назвала прежде всего везение. По ее словам, важны также возможности, любящая семья и хорошие друзья. Смех жизненно необходим, как и оптимизм — всегда стоит искать в жизни плюсы.

Денч никогда не пыталась гнаться за вечной молодостью. Наоборот, актриса подчеркивала естественность возрастных изменений и настаивала, что их не нужно скрывать. В 81 год она сделала татуировку — надпись «Carpe Diem» («Лови мгновение» или «живи настоящим». — Прим. ред.) на запястье. Это единственное изменение внешности, на которое она решилась за всю жизнь.

Джуди Денч — одна из самых титулованных британских актрис. Она начала карьеру в театре в 1957 году с роли Офелии в «Гамлете», позже играла в Королевском Шекспировском театре и National Theatre. Мировую известность ей принесла роль М, главы MI6, в фильмах о Джеймсе Бонде, которую она исполняла с 1995 года.

В 1999-м Денч получила «Оскар» за роль Елизаветы I в картине «Влюбленный Шекспир», а всего на ее счету семь номинаций на эту премию. Также она обладательница множества наград BAFTA и премий Лоуренса Оливье за театральные работы.

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