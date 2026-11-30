Россия не будет приостанавливать специальную военную операцию на период переговоров с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье для газеты «Ведомости», она опубликована на сайте МИД РФ.

«Наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции», — сообщил он.

Министр отметил, что Москва не раз подтверждала готовность к диалогу, а основные условия урегулирования были изложены еще в июне 2024 года. По его мнению, перемирие, которого добиваются страны Евросоюза и НАТО, даст Киеву шанс восполнить истощенные военные запасы.

Лавров напомнил, что европейские государства использовали переговоры по Украине, чтобы выиграть время для наращивания ее военного потенциала. По его словам, Киев при поддержке Берлина и Парижа срывал минские договоренности, а инициативы Москвы о равной и неделимой безопасности, выдвинутые в конце 2021 года, США и Европа отклонили.

Глава МИД также вспомнил о контактах России и Украины весной 2022 года в Белоруссии и Стамбуле. Как он утверждает, стороны договорились по ключевым принципам урегулирования, среди которых нейтральный статус Украины и взаимные гарантии безопасности. Но бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, приехав в Киев, склонил украинские власти отказаться от этих договоренностей и продолжить бои.

В той же статье Лавров посоветовал европейским государствам вспомнить о своей роли в украинском кризисе, прежде чем говорить об участии в его урегулировании. По словам дипломата, после распада СССР европейские элиты рассматривали Киев как инструмент противодействия Москве. Оранжевую революцию 2004 года он назвал госпереворотом, а подписанное в феврале 2014 года соглашение об урегулировании — невыполненным.

Лавров отметил, что защита прав русскоязычного населения Украины остается одной из задач спецоперации, и напомнил, что Москва по-прежнему не отказывается от диалога.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.