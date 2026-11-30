Тайная тропа в Монголию не помогла найти семью Усольцевых

Следствие не подтвердило версию о том, что пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых могла тайно уйти в Монголию. Об этом 30 ноября сообщила заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова.

По ее словам, правоохранители проверили такую возможность, однако пришли к выводу, что преодолеть маршрут семья не смогла бы.

«Версия о том, что они могли уйти по тайной тропе в Монголию, не подтверждается. Расстояние слишком большое, а с учетом погодных условий, сложившихся в период их пропажи, добраться туда они бы не смогли», — цитирует представительницу ведомства РИА Новости.

Таким образом, предположение о том, что Усольцевы могли самостоятельно покинуть Россию через труднодоступный участок границы, не нашло подтверждения.

Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя Арина исчезли 28 сентября 2025 года. Они выдвинулись из поселка Кутурчин в сторону скалы Буратинка. Изначально семья собиралась идти с гидом, но из-за непогоды поход отменили. В итоге туристы отправились сами — путь занимал около трех часов. С тех пор их не видели.

Поиски продолжаются больше года. Первый масштабный выезд объединил примерно 1,5 тысячи человек, однако результата не дал. Всего организовали около 11 выездов. Последние крупные работы пришлись на лето 2026-го. Следствие склоняется к несчастному случаю, но криминальную версию не отбрасывает. По словам Сырымбетовой, поиски возобновят при необходимости и если позволит обстановка.

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