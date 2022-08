Любительница поконфликтовать: Кто такая Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси — первая женщина спикер палаты представителей США, первая во главе демократов в конгрессе. Она третья по значимости человек во властной структуре США.

Детство, отрочество и юность Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси родилась 26 марта 1940 года в строгой католической семье в Балтиморе (штате Мериленд). Она была единственной дочкой в семье и самой младшей из шестерых детей.

Нэнси Пелоси немного рассказала о своей биографии во время церемонии, посвященной в переименование в ее честь одной из улиц родного города: «Я родилась и выросла в Балтиморе. Мой отец был мэром этого года. Родители воспитывали нас в духе истинного католицизма и глубокого патриотизма. Они учили нас уважать свои итальянские корни и гордиться ими. Кроме того, они были убежденными сторонниками демократической партии».

Политик утверждает, что она с самого детства стала интересоваться политикой. Так, например, Нэнси Пелоси присутствовала в 1961 году во время инаугурационной речи 35-го президента США Джона Кеннеди.

Мать хотела, чтобы Нэнси дочь стала монашкой одного из католических орденов, но девушка выбрала иной путь для себя.

Нэнси Пелоси окончила женскую католическую школу, а в 1962 году в округе Колумбия получила степень бакалавра политологии в Вашингтонском университете Тринити. В стенах вуза она встретила своего будущего мужа Пола Фрэнки Пелоси.

Пара сыграла свадьбу 7 сентября 1963 года в Балтиморе.

Политическая карьера Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси вместе со Стени Хойером, будущим лидером фракции в Палате представителей, проходила стажировку у сенатора, члена Палаты представителей Мэриленда Дэниэла Брюстера.

После переезда в Нью-Йорк, позднее в Сан-Франциско (1969 год), женщина продолжила свою карьеру политика.

В это время она подружилась с конгрессменом Филиппом Бертоном, представителем США из Калифорнии.

И уже в 1976 году Нэнси Пелоси избрали членом Национального демократического комитета от Калифорнии. Она занимала эту должность на протяжении двадцати лет.

В 1977-м она возглавила партию в Северной Калифорнии, а позже — стала лидером калифорнийской Демократической партии.

Пелоси стала конгрессменом летом 1987 года. Позже она переизбиралась в официальный орган с внушительным преимуществом (около 80%) еще 10 раз.

В 2001 году Нэнси Пелоси стала первой в истории женщиной, которую избрали парламентским организатором демократической фракции меньшинства в Палате представителей. Впоследствии она заняла эту должность в Конгрессе (в 2002 году).

С 2006 года Нэнси Пелоси стала политическим спикером.

Также она была во главе демократического меньшинства нижней палаты Конгресса США с 2011 по 2019 год.

Самая длинная речь перед Конгрессом

В феврале 2018 года во время очередного заседания Конгресса Пелоси взяла слово для короткого минутного выступления, но закончила его через восемь часов. Это была самая длинная речь в истории Палаты представителей. Речь была посвящена «мечтателям» (англ. dreamers от DREAM — The Development, Relief, and Education for Alien Minors Act, Закон о развитии, помощи и образовании для несовершеннолетних иностранцев). Так называют детей мигрантов, которые попали на территорию США незаконно и получили временное разрешение на пребывание.

Ей не нравился законопроект, в рамках которого не учитывались интересы нелегальных мигрантов. Таким образом спикер призвала доработать и принять закон, позволяющий невольным мигрантам получить легальный статус в стране. Закон не принят до сих пор.

В 2019 году Пелоси выступила с агитацией провести импичмент Дональду Трампу. Но все-таки отправить президента в отставку так и не удалось.

Она утверждала, что Трампу удалось победить на выборах благодаря Владимиру Путину и русским хакерам.

Нэнси Пелоси была убеждена в том, что Дональд Трамп находился в полной власти российского президента из-за того, что у России есть компромат на американского политика.

Конфликты Нэнси Пелоси с президентами США

Джорджу Бушу-младшему с ней пришлось нелегко. Еще будучи лидером меньшинства в Конгрессе, Пелоси была его яростным критиком. Так, например, в одном из интервью на телеканале CNN она сказала: «Господи, благослови его, президента США, полного неудачника».

Однако после того, как несколько конгрессменов-демократов предложили провести в его отношении процедуру импичмента, Пелоси заявила, что партия не будет «сводить счеты» с политическими противниками. Впрочем, она также пообещала провести расследование в отношении администрации президента по энергетической политике и другим вопросам, добавив: «Никогда не знаешь, к чему это приведет».

Также Пелоси активно критиковала 45-го президента США Дональда Трампа, а в феврале 2020 года демонстративно разорвала текст речи, которую президент произнес в Конгрессе, прокомментировав позже, что с ее стороны «это еще было вежливо».

Из-за нее произошел shutdown, Конгрессу не удалось согласовать финансирование деятельности госорганов с правительством. Она была против предоставления дополнительных денежных средств по укреплению границы с Мексикой.

Она назвала данную идею идея крайне безнравственной и призывала всех вернуться в реальный мир.

Нэнси Пелоси в Тайване

За визитом Нэнси Пелоси в Тайвань следил буквально весь мир. Она прибыла в Тайбэй вечером 2 августа и покинула его на следующий день.

Это первый визит спикера палаты представителей Конгресса США на Тайвань с 1997 года после Ньюта Гингрича, тогдашнего председателя палаты Конгресса США.

Стоит напомнить, что Китай считает Тайвань своей провинцией. КНР выступает строго против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками из стран, с которыми у Пекина есть дипломатические отношения.

Глава КНР предупредил США, что «играющий с огнем рискует обжечься». Китай даже начал масштабные боевые учения в акваториях Тайваня. При этом Вашингтон заверил Пекин в неотступности от политики «одного Китая». Комментируя визит Пелоси, администрация США заявила, что спикер принимает решения сама.