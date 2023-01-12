Как самостоятельно восстановить память после коронавируса с помощью упражнений

Существует много способов укрепить нейронные связи в мозгу после перенесенного коронавируса.

Пандемия COVID-19 оставила неизгладимый след в мире. Несмотря на то что пик заболеваемости прошел, вирус все еще принимает множество обличий в виде новых заразных штаммов. До сих пор ряд переболевших людей испытывает на себе различные последствия перенесенной инфекции. В том числе проблемы с запоминанием, с которыми сталкиваются не только пожилые, но и молодые люди.

О том, как укрепить нейронные связи с помощью упражнений, 5-tv.ru эксклюзивно рассказал специалист по развитию мозга и навыков обучения Николай Ягодкин.

Рекомендации для самореабилитации после инфекции COVID-19

После COVID-19 многие пациенты отмечают ухудшение когнитивных функций: снижается концентрация внимания, ухудшается способность запоминать новую информацию. В результате интоксикации нарушается венозный отток крови, а с ним и доставка кислорода в головной мозг. Чем тяжелее человек перенес коронавирус, тем сильнее страдает его память.

Для поддержания мозговой активности и профилактики заболеваний очень полезно принимать витамины группы B, а также магний и цинк. Однако в случае с коронавирусной инфекцией следует прежде проконсультироваться с неврологом, а не заниматься самолечением.

Существует несколько способов укрепить нейронные связи:

Решение головоломок и кроссвордов;

Игра в шахматы, судоку, покер, монополию;

Пальцевая гимнастика;

Чтение книг вслух;

Заучивание стихотворений;

Изучение иностранных языков;

Обучение новым навыкам (танцы, игра на музыкальных инструментах, программирование);

Хождение новыми маршрутами и путешествия;

Здоровый образ жизни (правильное питание, полноценный сон, физическая активность, отказ от курения и алкоголя).

Помимо полезных привычек, улучшить память поможет мнемотехника, которая гораздо эффективнее, чем зубрежка, поскольку позволяет запомнить сложные абстрактные понятия с помощью знакомых ассоциаций.

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«Самым лучшим упражнением для развития памяти после коронавируса является мнемотехника, которая подойдет и детям, и взрослым. Она работает с образным мышлением, за которое отвечает правое полушарие мозга. На самом деле, это наиболее древний способ запоминания информации», — подчеркнул Ягодкин.

Мнемонические техники появились еще в дописьменный период, когда жрецам и шаманам приходилось запоминать огромные объемы информации. Первые тексты по мнемонике были написаны еще древними греками. Позднее это искусство оттачивали средневековые монахи, да и сегодня ими активно пользуются ученые, политики и бизнесмены. Особенной популярностью пользуется нейрофитнес, он представляет собой современную технику тренировки мозга.

«Когда мы слышим слово „собака“, у нас возникает образ этого животного. Именно с образами мнемотехника и работает, укрепляя нейронные связи. Особенно мнемотехника пригодится в сложной работе, например, при вычислениях или запоминании комбинации разнородных объектов», — пояснил специалист по нейрофитнесу.

Упражнение на восстановление памяти после COVID-19

Метод ассоциаций

Это упражнение заключается в том, чтобы придумать мини-историю, которая ассоциировалась бы с определенным набором слов. Самый известный пример: запомнить последовательность цветов радуги можно по первым буквам фразы «Каждый охотник желает знать где сидит фазан». То есть красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый.

Метод «Цепочка»

Берется простой список слов, которым дается визуальное представление, а затем с ними предстоит создать целостную историю. Например, можно представить себе бассейн. Если все правильно делается, то зрачки будут направлены вверх. Неважно: вправо или влево. Главное, делать все с открытыми глазами. Итак, далее нужно представить, что в бассейне стоит шкаф, открыть его и обнаружить, например, черепаху, у нее на панцире будет стоять огромный небоскреб, на верху здания — огромная тарелка, а на ней лежит тигр, который по технике безопасности в строительной каске, а из нее торчит антенна, вся поросшая грибами. Представив это, теперь нужно все в точности воспроизвести.

«В обычной жизни мы такие длинные последовательности никогда не запоминаем. Мы знаем 10 цифр, 33 буквы алфавита, 7 дней недели и иногда станции метро, если живем в большом городе. Так что подобное упражнение очень полезно для запоминания информации и тренировки памяти после коронавируса», — поделился упражнением мнемонист.

Мнемокомната Цицерона

По словам современников, древнеримский философ Цицерон никогда не использовал шпаргалки в своих выступлениях. Множество фактов, цитат, дат и имен он легко запоминал по памяти. Перед тем как выйти к публике, оратор прогуливался по дому, мысленно размещая в нем ключевые моменты своей речи, из-за чего метод получил название «мнемокомната Цицерона», более известная как дворец памяти или чертог разума.

Итак, для начала нужно выбрать несколько опорных предметов (диван, растение, картина, кофейный столик) и, перемещаясь по часовой стрелке, проложить между ними маршрут. На каждом реальном предмете размещается один или несколько запоминаемых образов.

Этот способ помогает визуально закрепить информацию в памяти с помощью ассоциации. Причем повторения последовательности все элементы запоминаются быстро и надолго.

Метод Фибоначчи

Отличный способ развить кратковременную память можно с помощью системы счисления, придуманной итальянским математиком Леонардо Фибоначчи. Для этого необходимо представить ряд чисел, в котором каждое число будет суммой предыдущих чисел. То есть, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, 5+8=13, 8+13=21 и так далее. Если сбиваетесь, то упражнение начинается заново.

Метод сюрреалистов

Французский поэт и граф Лотреамон считал, что «красота — это случайная встреча швейной машинки с зонтиком на анатомическом столе». Эту фразу очень любил испанский художник-сюрреалист Сальвадор Дали, цитировавший ее в своем творческом кругу. Любивший экспериментировать с образами Дали говорил, что создать произведение искусства можно путем поиска общего между ничем не связанными между собой предметами. Кстати, это упражнение часто задают дошкольникам. Например, придумать связь между шапкой и свечой, или дорогой и телефоном. В первом случае это будет тепло, а во втором — средство связи.

Поскольку созданные взаимосвязи в мозгу самопроизвольно разрушаются через 40-60 минут после однократного восприятия, длительность хранения информации будет зависеть от частоты повторений.